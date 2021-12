Gucci Heirs Slam Ridley Scott, Lady Gaga, Adam Driver Film

La vraie famille Gucci a quelques réflexions sur la façon dont ils ont été dépeints dans de Ridley Scott Maison Gucci.

Les héritiers de Aldo Gucci, qui a été président de la maison de couture Gucci de 1953 à 1986 et a été joué par Al Pacino dans le film de Ridley, ont publié une déclaration qualifiant House of Gucci d' »insulte à l’héritage » de la famille.

Dans une lettre publiée par l’agence de presse italienne ASNA – traduite plus tard par Variety – la famille a condamné les dirigeants de films pour ne pas avoir consulté les héritiers, ajoutant qu’elle attribue « un ton et une attitude aux protagonistes des événements bien connus qui n’ont jamais appartenu pour eux. »

« La production du film n’a pas pris la peine de consulter les héritiers avant de décrire Aldo Gucci – président de la société pendant 30 ans – et les membres de la famille Gucci comme des voyous, ignorants et insensibles au monde qui les entoure », indique le communiqué.

« C’est extrêmement douloureux d’un point de vue humain et une insulte à l’héritage sur lequel la marque est construite aujourd’hui. »

La déclaration a ensuite distingué celle de Lady Gaga représentation de Patrizia Reggiani, qui s’est mariée dans la maison de couture et a ensuite été condamnée à 29 ans de prison pour avoir planifié le meurtre de son mari et héritier de l’empire Gucci Maurizio Gucci, interprété par Adam Pilote.

Les héritiers ont spécifiquement contesté la représentation de Reggiana comme une « victime essayant de survivre dans une culture d’entreprise masculine et machiste », affirmant que les femmes occupaient « plusieurs postes de haut niveau, qu’elles soient membres de la famille ou étrangères à celle-ci ».

« Encore plus répréhensible est la reconstitution qui devient mystifiante presque jusqu’au paradoxe lorsqu’elle en arrive à suggérer un ton indulgent envers une femme qui, définitivement convaincue d’avoir été l’instigatrice du meurtre de Maurizio Gucci », précise le communiqué.

« Gucci est une famille qui vit en honorant le travail de ses ancêtres, dont la mémoire ne mérite pas d’être troublée pour mettre en scène un spectacle qui est faux et qui ne rend pas justice à ses protagonistes », conclut le communiqué, ajoutant : « Les membres de la La famille Gucci se réserve le droit de prendre des mesures pour protéger le nom, l’image et la dignité d’eux-mêmes et de leurs proches.

Reggiani elle-même – qui a été libérée de prison en 2016 pour bonne conduite – s’est également prononcée contre le film, contestant la décision de Gaga de ne pas la contacter.

« Je suis plutôt ennuyé par le fait que Lady Gaga me joue dans le nouveau film de Ridley Scott sans avoir eu la considération et la sensibilité de venir me rencontrer », a déclaré Reggiani à l’ANSA en mars.

Les membres de la famille Gucci ne sont pas les seuls à avoir critiqué House of Gucci, car Tom Ford, qui était le directeur créatif de Gucci entre 1994 et 2004 et interprété par l’acteur Préfet Carney, a récemment publié une critique brutale du film.

« Le film est… eh bien, je ne suis toujours pas sûr de ce que c’est exactement, mais d’une manière ou d’une autre, j’avais l’impression d’avoir vécu un ouragan lorsque j’ai quitté le théâtre », a-t-il écrit. « Était-ce une farce ou une histoire captivante de cupidité ? J’ai souvent ri à haute voix, mais étais-je censé le faire ? »

« J’étais profondément triste pendant plusieurs jours après avoir regardé House of Gucci, une réaction que je pense que seuls ceux d’entre nous qui connaissaient les joueurs et le jeu ressentiront », a-t-il ajouté. « C’était difficile pour moi de voir l’humour et le camp dans quelque chose qui était si sanglant. Dans la vraie vie, rien de tout cela n’était un camp.

