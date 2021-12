Gucci Mane rend hommage au jeune Dolph avec une nouvelle vidéo « Long Live Dolph »: Regardez

Gucci Mane a partagé le clip de « Long Live Dolph », un hommage au regretté rappeur de Memphis Young Dolph. Le visuel comprend des photos de Gucci Mane avec Dolph, ainsi que des images du récent mémorial de Dolph. Regardez le visuel, réalisé par Omar le réalisateur, ci-dessous.

« Long Live Dolph » est le dernier morceau du nouvel album de Gucci Mane et des New 1017, So Icy Christmas. Gucci Mane et Young Dolph ont collaboré sur de nombreuses chansons au cours de la vie de ce dernier, dont « That’s How I Feel », « Bling Blaww Burr » et « Go Get Sum Mo ». De plus, Gucci Mane et Dolph ont sorti le collaboratif East Atlanta Memphis en 2013.

Le jeune Dolph a été tué par balle le 17 novembre. Une rue de Memphis a récemment été rebaptisée Adolph « Young Dolph » Thornton, Jr. Avenue en l’honneur du rappeur.

Lisez « Se souvenir du jeune Dolph, un rappeur d’une générosité peu commune » sur le terrain.

