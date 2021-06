Gucci présente sa deuxième collection de haute joaillerie – WWD

MILAN — La nature continue d’être une source d’inspiration illimitée pour le directeur créatif de Gucci, Alessandro Michele.

La maison florentine présente sa deuxième collection de haute joaillerie, que Michele a baptisée Hortus Deliciarum, ou « Jardin des délices », du latin à l’anglais.

La présentation aura lieu dans la résidence néoclassique du milieu du XIXe siècle Villa Pallavicino à Stresa, en Italie, du 20 au 26 juin.

La collection reflète l’iconographie et l’esthétique de Michele et s’inspire des teintes toujours changeantes du ciel à différents moments de la journée et de ses constellations.

Michele, comme indiqué, a mis en lumière les créations de haute joaillerie de Gucci en présentant également sa collection la plus récente, appelée “Aria”, en avril. « Tout doit reprendre vie, ne pas être enfermé dans des coffres. J’ai une grande passion pour les bijoux, ils sont l’histoire de nos familles et ne sont jamais morts – tout comme la marque », a déclaré Michele à WWD à l’époque, portant comme d’habitude des bagues élaborées à chaque doigt.

Hortus Deliciarum comprend plus de 130 modèles, en grande partie uniques, et ses motifs sont divisés en quatre chapitres.

Le premier chapitre est une ode à la beauté des paysages naturels, miniaturisant les cascades en passant par une cascade de diamants, par exemple. Michele a travaillé avec des colliers à franges et à glands et des boucles d’oreilles chandelier et des spinelles violets et prune flottant parmi des gouttes de diamants pendantes, ou des tourmalines Paraiba utilisées pour évoquer l’azur brillant de l’océan.

Un ciel au coucher du soleil est au centre du deuxième chapitre avec des opales et des topazes assises aux côtés de grenats spessartites et de tourmalines sur un collier Rivière Georgiana serti de collet avec une opale de 8 carats sertie de pierres précieuses aux teintes crépusculaires. Michele a décrit cette construction comme une « symétrie discordante », légèrement dépareillée pour canaliser le concept de coucher de soleil.

Le troisième chapitre s’articule autour d’une roseraie romantique, représentée par des arcs et des sautoirs rococo rendant hommage à l’univers poétique de la botanique. Ici, les pierres précieuses incluent un saphir Padparadscha rose-orange, ou l’indigo profond des tourmalines indicolite. Certains colliers sont conçus avec des pendentifs détachables à porter comme des breloques, mais il existe également plusieurs broches éblouissantes.

Le quatrième chapitre revisite les animaux incontournables chers à Michele, du lion au tigre. Des tanzanites bleu ciel se reproduisent partout, serrées par des têtes de lion rugissantes et associées à des opales serpentines et à des tsavorites verdoyantes. Dans un collier de style collier, une opale de 16,36 carats est entourée de 22 figures léonines. Le créateur a introduit le jaune dans la collection grâce à l’utilisation de plusieurs béryls.

Chaque animal est également entouré de fleurs, de feuilles et d’étoiles serties de diamants ornés et de gravures cachées.

La tourmaline à la menthe afghane, la rubellite rose coucher de soleil, les tanzanites violettes veloutées, les saphirs orange clair, la topaze rosée et les grenats mandarines brillent sur les remarquables solitaires. Les pierres uniques comprennent une rubbelite spectaculaire de 60 carats, un grenat mandarin en forme de cœur et une tourmaline Paraiba de 16 carats.

En avril, Gucci a lancé sa première collection de haute horlogerie, fabriquée en Suisse, comme indiqué.

Dans le cadre de la nouvelle collection de haute joaillerie, l’entreprise présentera également de nouveaux garde-temps. Des têtes de lion tournent pour révéler et dissimuler des cadrans en opale australienne bleu océan sur une gamme de bracelets éblouissants chargés de diamants, sertis de tanzanites violettes et d’arcs-en-ciel de péridots, de tourmalines roses, de rubbelites et de grenats mandarins.

Les montres Crucifix sont un clin d’œil à la Renaissance, agrémentées de cadrans pavés et de spinelles étoilés. Une montre bracelet est imprégnée de 275 baguettes de diamants Art Déco perpendiculaires, avec un cadran turquoise dissimulé saisissant.