Gucci se prépare à lancer un NFT; Plus de marques de luxe sur le point de faire de même

Gucci et une foule d’autres grandes marques de mode prévoient d’entrer dans l’espace des jetons non fongibles (NFT). Un reportage a annoncé cette nouvelle le 5 avril, notant que diverses maisons de couture se rapprochent progressivement du lancement de leurs NFT. Bien qu’il n’y ait pas de date précise pour le lancement de leurs NFT par ces marques, les experts du secteur estiment qu’une fois que l’une des maisons de couture aura fait un pas en avant et lancera un NFT, les autres suivront.

Contribuant au rapport, la fondatrice de Lusko, une plate-forme blockchain qui travaille avec les maisons de mode, Marjorie Hernandez, a déclaré que les marques de luxe étaient à la traîne dans la tendance du commerce électronique. En tant que tels, ils sont désormais prêts à expérimenter de nouvelles technologies, telles que la blockchain. Il a ajouté que ces marques sont curieuses de savoir ce qu’elles peuvent faire dans l’espace NFT. Heureusement, les marques ont de la chance car elles peuvent transformer tout ce qui est numérique, y compris l’art et la musique, en un NFT distinctif et enregistrer sa propriété sur la blockchain.

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et une analyse de marché? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Les amateurs pensent que les NFT deviendront la prochaine génération de cuirs à la mode. Étant donné que les NFT sont rares et ont la capacité de gagner de la valeur, les partisans disent qu’ils combleront le fossé entre la mode numérique et la mode réelle.

Une industrie naissante et pleine de potentiel

Selon Cathy Hackl, PDG de Futures Intelligence Group, une organisation qui conseille les marques sur la façon de gérer les technologies émergentes, les maisons de mode ne peuvent vendre du NFT que sous forme d’art de la mode. À cette fin, les acheteurs ne peuvent pas faire grand-chose de leurs achats si ce n’est les admirer. Cependant, la course des maisons de mode à mettre en œuvre le NFT pourrait changer complètement cela, car chaque marque s’efforcera de proposer une expérience NFT de qualité supérieure.

Pour aider les marques de mode à commercialiser efficacement leurs NFT, une startup basée en Australie appelée Neuno a intensifié le jeu. En ce moment, l’entreprise travaille avec cinq maisons de couture pour les aider à développer leurs NFT. Selon Natalie Johnson, PDG de l’entreprise, Neuno a l’intention de devenir une garde-robe tridimensionnelle universelle qui fonctionne avec tout.

Johnson a révélé que Neuno travaillait avec une plate-forme de médias sociaux pour créer des filtres NFT achetés. Par exemple, si un acheteur achète un NFT d’une robe Versace, il peut prendre une photo et utiliser le filtre pour faire croire qu’il porte la robe. En dehors de cela, Neuno travaille avec un développeur de jeux asiatique pour permettre aux utilisateurs d’habiller leurs avatars de jeu avec la robe. En tant que tel, le NFT aura plusieurs applications.

Alternativement, les marques de mode peuvent utiliser NFT comme objets de collection où le NFT devient la version numérique d’un vrai vêtement. En mettant aux enchères des NFT, les marques peuvent décider d’offrir au gagnant le vêtement lui-même, comme dans le cas de Clothia.

Astuce: Vous recherchez une application pour investir judicieusement? Négociez en toute sécurité en vous inscrivant avec notre option préférée, eToro: visitez et créez un compte