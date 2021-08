Gucci se rapproche de Vuitton dans le monde de la revente de luxe de TRR – WWD

Louis Vuitton a maintenu son classement en tant que marque de luxe la plus populaire parmi les consommateurs à la recherche d’articles de revente chez The RealReal au cours de la dernière année. Mais Gucci lui mordille les talons.

Selon le rapport de revente 2021 de la société, qui compare les recherches du premier semestre 2020 au premier semestre 2021, il existe un écart étroit de 2% entre Vuitton et Gucci. La troisième marque la plus recherchée était Chanel, mais Gucci est recherchée 30% plus souvent, selon le rapport. Le quatrième est Prada et le cinquième est Dior.

Mais en termes de ventes, Gucci était la star, avec des achats en hausse de 62 % d’une année sur l’autre et des envois en hausse de 61 %. Dans les deux cas, la génération X était les principaux acheteurs et expéditeurs de Gucci, selon le rapport.

Les clients de la génération Z sont également devenus plus actifs au cours de la dernière année, les acheteurs de ce groupe démographique augmentant de 33 % et les expéditeurs bondissant de 86 %. Ce groupe s’est tourné vers Gucci comme son premier choix, poussé par les sacs. Fait intéressant, les baskets se classent au cinquième rang des articles les plus demandés de la génération Z. Parmi les baskets générant les prix de revente les plus élevés figuraient les modèles Nike x Tom Sachs, Nike x Kanye West et Nike Grateful Dead dunk low, selon le rapport.

Et ce ne sont pas seulement les joueurs de luxe de longue date qui retiennent l’attention.

Telfar s’est imposée comme la marque émergente de l’année avec une demande qui monte en flèche de 590% d’une année sur l’autre. Les sacs de la marque étaient le premier article parmi les membres du RTR, augmentant de 9 % et passant du numéro 222 au numéro 54 au total pour le premier semestre de cette année.

Quelle que soit la marque, un nombre record de personnes ont opté pour la revente pendant la pandémie, a découvert The RealReal, le nombre de nouveaux expéditeurs ayant augmenté de 45% au premier trimestre 2021 et 29% des acheteurs ayant effectué leurs premiers achats au cours de la dernière année. Parmi ces acheteurs, 43% ont déclaré que la durabilité était un facteur décisif dans les achats dans l’entreprise et 40% ont déclaré qu’ils achetaient en revente chez TRR en remplacement de la mode rapide.

De plus, les jeunes accroissent rapidement leur intérêt pour la revente auprès des consignataires de luxe entre 18 et 24 ans, multiplié par 1,4 au cours des deux dernières années.

« L’augmentation des achats de grande valeur que nous avons constatée après le début de COVID-19 s’est accélérée cette année, suggérant un changement durable dans la façon dont le luxe est perçu », a déclaré Mayank Hajela, directeur principal du merchandising pour TRR. “Les jeunes générations ont adopté de nouvelles formes d’investissement telles que la cryptographie et les NFT, et elles se tournent maintenant vers les produits de luxe, qui peuvent générer des rendements importants même après qu’une pièce a été portée.”

En termes de choix de mode, la génération Z a adopté les hauts courts vintage, qui ont connu un bond de 218% ; mules vintage, en hausse de 65%, et bagues de cocktail vintage, en hausse de 38%. Parmi les Millennials, il s’agissait des tops dos nu, en hausse de 72%, des robes découpées, en hausse de 51%, et des minijupes, en hausse de 22%. Pour la génération X, 63 % recherchaient des robes maxi, 37 % des mini-robes et 35 % des robes midi. Parmi les baby-boomers, les sandales à talons bas étaient les plus populaires, en hausse de 51 %, les mini-sacs, en hausse de 37 %, et les accessoires pour cheveux, en hausse de 34 %.

Pour des catégories spécifiques, les sacs vintage ont enregistré la plus forte augmentation des prix de revente, les pièces les plus populaires étant le Gucci Jackie, le Chanel Flap Bag, le Louis Vuitton Speedy 30 et le Hermès Constance.

Les collectionneurs de montres font également connaître leur présence, l’acheteur moyen dépensant 1 643 $ de plus par montre par rapport à l’année précédente, car ils recherchaient des pièces Cartier, Franck Muller et Rolex.

Et le streetwear est également en train de changer, selon le rapport.

“Nous voyons les acheteurs de streetwear les plus avant-gardistes aller au-delà de la recherche de collaborations à la mode et de laisser tomber le streetwear à ses racines”, a déclaré Sean Conway, expert en baskets et streetwear chez TRR. « Ces acheteurs s’accrochent à la réémergence d’une esthétique preppy, qui rappelle l’influence de Polo Ralph Lauren, Tommy Hilfiger et Nautica dans les années 90. Dans le même temps, à mesure que les pionniers du skate et du streetwear mûrissent, ils mélangent les équipements de sport et de plein air dans leur style de rue.

Les chiffres montrent que l’intérêt pour Casablanca a augmenté de 358%, Polo Ralph Lauren de 234%, Stussy de 183% et Aimé Leon Dore de 23%, tandis que les baisses de Off-White x Nike ont baissé de 29%, Yeezy, en baisse 25%, Vetements, en baisse de 24% et Supreme en baisse de 6%.

Dans l’habillement masculin, ce sont les marques japonaises qui ont commencé à émerger l’année dernière avec des pièces masculines d’avant-garde du début des années 1980 au début des années 2000 parmi les pièces les plus populaires, selon Dominik Halas, maître authentificateur vintage pour TRR. Matuda, Yohji Yamamoto Pour Homme et Issey Miyake ont mené la catégorie.

« Le mouvement de revente de produits de luxe connaît une croissance record, avec 6 millions de nouveaux membres qui ont rejoint le TRR au cours de la dernière année », a déclaré le président du TRR, Rati Sahi Levesque. « L’évolution des restrictions et des réouvertures liées au COVID-19 a un impact significatif sur les comportements d’achat. Les acheteurs avertis se tournent vers les investissements dans le luxe, avec la croissance la plus spectaculaire parmi la génération Z et la génération Y. Les acheteurs s’inspirent du passé à la recherche d’une expression personnelle, stimulant la demande pour le retour du streetwear à ses jolies racines et aux vêtements vintage pour hommes japonais. Et de tous les groupes d’âge, nos données suggèrent que la génération Z sera les acheteurs les plus conscients à ce jour. »