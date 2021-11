Gucci vend une Xbox Series X pour 10 000 $

Photo : Gucci

Depuis le lancement de la Xbox Series X il y a un an et deux jours, il est impossible d’en mettre la main sur une, une situation qui ne devrait pas s’atténuer de si tôt, grâce à une confluence continue de facteurs. Pour certains joueurs bien nantis, cependant, il y aura bientôt une autre voie. La maison de couture de luxe italienne Gucci vendra bientôt une petite récolte de consoles Xbox Series X personnalisées (plus les accessoires) pour 10 000 $.

Cette étiquette de prix comprend plus qu’une simple Xbox Series X, qui se vend généralement 499 $ (enfin, lorsque le stock est disponible). D’une part, c’est un peu plus chic que l’offre noire mate typique. Gucci présente un motif gravé au laser qui, pour citer la copie marketing, est « une évolution du design original de Gucci Rhombi des années 30 [in which] le motif GG devient un jeu de mots, représentant non seulement les initiales de Guccio Gucci, mais aussi la phrase de jeu « Good Game ».

Il est également livré avec deux contrôleurs Xbox, tous deux en noir mat en édition commerciale, à l’exception d’une bande Gucci brevetée sur la poignée gauche. (Chaque nouvelle Xbox est livrée avec un contrôleur. Et vous pouvez concevoir votre propre contrôleur dans la boutique propriétaire de Microsoft pour 70 $ via le Xbox Design Lab. Vous pouvez même graver des déclarations, comme « Eat the Rich » ou « Joe Biden Forgive Student Loan Debt Challenge, » pour une somme modique.)

Vous bénéficiez également d’un accès intégré au Xbox Game Pass, mais on ne sait pas à ce stade combien de temps dure le sous-marin. Je te parie un mois que ce n’est qu’une carte de trois mois. (Un abonnement mensuel coûte 10 $, ou 15 $ si vous voulez le niveau premium.)

Et enfin, ce pack est livré avec un sac.

Gucci vendra 100 consoles dans certains de ses magasins physiques les plus prestigieux, notamment l’avant-poste de Wooster Street à Manhattan, le somptueux Gucci Circolo à Milan et le site de Shibuya à Tokyo, le mercredi 17 novembre.

