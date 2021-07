Guedes commence à s’entraîner et Valence n’exclut pas qu’il reste

in

20/07/2021 à 15h20 CEST

.

Le joueur portugais Gonçalo Guedes Il a rejoint la pré-saison de Valence mardi et s’est entraîné sous les ordres de l’entraîneur José Bordalás, alors que le club admet qu’il est prêt à le vendre mais assure également qu’il ne le fera que pour une offre en fonction de sa qualité.

Des sources du club ont confirmé à Efe que certaines propositions ont été reçues par lui, mais loin de ce que l’entité comprend comme acceptable et n’exclut pas que le joueur reste sous les ordres de Bordalás étant donné que, selon eux, l’effort qui a été fait l’été dernier lui permet de ne pas avoir à vendre le footballeur et de le garder.

Le Portugais s’est rendu dans la ville sportive de Paterna tôt le matin et a rejoint la première séance d’entraînement hebdomadaire de l’équipe, qui s’est reposée lundi dernier après son retour dimanche de la concentration qu’il a tenue à Oliva la semaine dernière.

Avec l’arrivée de Guèdes Il leur suffit d’adhérer à la discipline de Bordalás le côté José Luis Gayà et l’attaquant uruguayen Maxi Gomez, qui précipitent leurs vacances après des engagements internationaux avec leurs équipes nationales, et Carlos Soler et le coréen Kang dans lee, qui participera aux JO de Tokyo qui débuteront ce vendredi.