Guedes conduit une Valence lancée

12/09/2021 à 18:41 CEST

.

Les Valence dépassé Osasuna gagner 1-4 à El Sadar pour rester dans le groupe de tête grâce à Gonçalo Guedes qui a rendu folle la défense des Reds en marquant un but et en signant une belle performance.

AOS

VAL

Osasuna

Herrera; Nacho Vidal, Aridane, David García, Manu Sánchez (José Ángel 82′); Ibáñez (Torres 59′), Moncayola, Torró (Chimy Ávila 59′), Brasanac, Rubén (Pérez 82′); et Kike (Ontiveros 82′).

Valence

Mamardashvili ; Correia, Paulista, Alderete (Diakhaby 83′), Gayà (Dur 46′); Soler (Musah 87′), Wass, Guillamón, Cheryshev (Foulquier 45′); Maxi Gómez et Guedes (Sousa 87′).

Buts

1-0 M.8 Moncayola, 1-1 M.26 Maxi Gómez, 1-2 M.50 Aridane (PP), 1-3 M.55 Guedes, 1-4 M.73 Alderete.

Arbitre

De Burgos Bengoetxea. TA : Torró (33′), David García (57′), Herrera (75′), Moncayola (89′) / Soler (28′), Alderete (81′).

Incidents

Match correspondant à la quatrième journée de LaLiga Santander, disputé au stade El Sadar.

Les 14 000 supporters du rojillo qui sont entrés à El Sadar aujourd’hui ont reçu leurs joueurs avec une grande ovation et avec l’illusion de voir leur équipe battre pour la première fois dans le stade rénové après les deux nuls obtenus en début de championnat.

Les joueurs locaux sont sortis très branchés, avec un jeu électrique et agressif qui a dépassé les Chés durant les 20 premières minutes qui leur ont servi à avoir les premières chances de chute. Le VAR a annulé une pénalité initialement infligée par De Burgos Bengoetxea.

Alors que Valence célébrait toujours cette décision, le premier but est venu. Darko, l’un des meilleurs de la première mi-temps, ouvert pour Moncayola vers la bande de droite. Le footballeur reconduit jusqu’en 2031 contrôlait le ballon avant de tirer Mamardashvili avec un tir bas.

Les de Bordalás Ils ont commencé à carburer au fil des minutes jusqu’à ce qu’il fasse ressortir sa qualité. Carlos Soler a mis un centre mesuré de la droite qu’il n’a pas raté Maxi Gomez atteindre le premier bâton.

Tout le monde pensait que l’égalité de la première mi-temps allait être transférée à la seconde, mais Valence a éliminé Osasuna en 10 minutes avec deux actions du Portugais Gonçalo Guèdes. Premièrement, l’ailier était plus coquin que Nacho Vidal prendre un ballon avec envie et foi avant de mettre un centre qui a touché Aridane et s’est retrouvé dans le but de Sergio Herrera.

Quatre minutes plus tard, le numéro 7 affrontait l’aile droite avec détermination avant de lâcher un fouet puissant contre lequel le gardien de Burgos d’Osasuna n’a rien pu faire, qui a bouclé aujourd’hui 100 matchs avec le maillot rouge. Valence a dynamité le match en un clin d’œil.

Osasuna a mis le terrain en montée avec le résultat jusqu’à ce que le Paraguayen Alderete Il a mis plus de terrain entre les deux avec une bonne tête qui était la quatrième pour son équipe.

De cette façon, Osasuna a concédé la première défaite de la saison contre une Valence impériale qui est revenue du but initial pour entériner sa grande forme avec une victoire prestigieuse dans un domaine compliqué.