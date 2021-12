Guedes surpasse son meilleur record de buts en championnat sans terminer le premier tour

21/12/2021 à 12:09 CET

.

Le devant Gonçalo Guedes, qui a marqué deux des quatre buts de la victoire 3-4 du Valencia CF sur Levante à la Ciutat de València, dans le derby de la ville, a marqué six buts jusqu’à présent dans le championnat, ce qui est son meilleur record de buteur en championnat depuis son arrivée à l’équipe de Valence.

L’international portugais a inscrit le premier but de son équipe (2-1), dans la dernière section de la première mi-temps, et a fermé le compte, en inscrivant également le quatrième dans la dernière section, après une définition parfaite dans laquelle il a dribble défense et le gardien rival.

De cette façon, et à un jour de la fin de la première partie du championnat, il ajoute plus de buts, six, qu’il n’en a atteint lors de ses quatre saisons complètes précédentes.

C’est son premier doublé de la saison et c’est que les quatre autres buts ont été marqués dans des matchs différents : il a marqué à domicile contre Alavés (3-0), Majorque (2-2) et Elche (2-1) et à l’extérieur battre le but d’Osasuna (1-4).

De plus, contre Levante, il a ajouté une nouvelle passe décisive et il y en a déjà quatre au total que l’international portugais a cette saison, dont la relocalisation en tant qu’attaquant avec une liberté de mouvement que le nouvel entraîneur lui a donnée José Bordalás a multiplié les prestations du footballeur.

Cette saison est la plus régulière pour le Portugais, qui jusqu’à présent a participé à tous les matches de championnat. Une continuité dont il n’avait pas bénéficié depuis son arrivée au club lors de la saison 2017-2018, comme en témoignent les 21 matchs qu’il a disputés lors de la campagne 2019-2020 ou les 25 lors de la saison 2018-2019.

De plus, à cette époque, son meilleur buteur avait été placé à cinq buts. Un chiffre qu’il a atteint au terme de trois de ces cinq saisons : 2017-2018, 2018-2019 et 2020-2021.