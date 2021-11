Guenther Steiner a confirmé que la F1 avait levé son couvre-feu de travail pour jeudi soir, car les équipes ont pris du retard dans la construction de leurs voitures – Haas manquant leurs moteurs.

Des composants importants devaient voyager entre le Mexique et le Brésil plus tôt dans la semaine, mais la Formule 1 a déclaré que les conditions météorologiques défavorables avaient entraîné le report des vols.

Il a depuis été confirmé que le fret retardé arrivera à Interlagos plus tard jeudi. Honda a annoncé via les réseaux sociaux que leurs moteurs étaient désormais en piste, avec les groupes motopropulseurs Ferrari de Haas en route, mais les équipes ont déjà perdu beaucoup de temps par rapport à leurs préparatifs habituels.

En conséquence, le directeur de l’équipe Haas a révélé que les équipes pourront travailler jusqu’au bout de la nuit pour préparer leurs voitures à temps pour les essais libres de vendredi.

« Je ne sais pas exactement quelles pièces automobiles manquent, mais il est certain que les moteurs manquent », a déclaré Steiner à propos de la façon dont les retards ont affecté Haas, cité par GPFans.

À la mode en retard 😅 Nous avons des moteurs à Interlagos 👌🇧🇷 #PoweredByHonda pic.twitter.com/2twAGZZeZu – Honda Racing F1 (@HondaRacingF1) 11 novembre 2021

« Je pense que les boîtes à outils manquaient. Sans la boîte à outils, vous ne pouvez pas travailler car tout se passe dans le fret aérien.

« Donc, fondamentalement, nous ne pouvons toujours pas travailler sur les voitures. Même si certaines pièces étaient là, nous ne pourrions pas travailler dessus car nous n’avons pas les outils.

« Le couvre-feu a été levé pour ce soir. »

La pression exercée sur le personnel de la Formule 1 lors des « triples têtes » du calendrier suscite des inquiétudes, mais les opérateurs de fret travaillent également dur pour déplacer l’énorme quantité d’équipements utilisés dans le sport d’une piste à l’autre dans des délais serrés.

Le Brésil est au milieu d’une autre série de trois week-ends de course consécutifs et Steiner a expliqué que le sport tirerait les leçons des retards subis cette semaine, avec un long saut vers le Qatar à venir.

«Je pense que cette année, avec le corona[virus], juste pour avoir ce nombre de courses, nous devions le faire parce qu’à la fin c’est devenu de plus en plus serré, tout le monde a pressé la FOM et c’est pourquoi ils les ont mis.

«Je pense que nous allons bien nous en sortir, je dirais. Mais bien sûr, FOM examine cela pour voir s’il y a parfois une évaluation des risques pour voir s’il y a un risque que nous ne puissions pas faire quelque chose et à coup sûr des leçons seront tirées de celle-ci.

« Je pense que la semaine prochaine [in Qatar] sera assez dur. Mais si nous avons ce problème la semaine prochaine, je pense que cela a une plus grande conséquence. »

La Formule 1 a déclaré dans un communiqué qu’elle ne s’attend pas à ce que le retard du fret ait un impact significatif sur le week-end du Grand Prix de Sao Paulo dans son ensemble, et les séances de vendredi devraient toujours avoir lieu comme prévu pour le moment.