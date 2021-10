Le directeur de Haas, Guenther Steiner, a déclaré que son équipe était «prête» pour les points en 2022 tant qu’elle produisait une voiture améliorée.

La campagne 2021 a été loin d’être fluide pour l’équipe américaine, qui a contourné tous les travaux de développement de son VF-21 pour se concentrer sur son challenger 2022, à un moment où de nouvelles réglementations vont déferler sur la Formule 1.

Mais lors du Grand Prix de Turquie, Mick Schumacher a réalisé un record rare pour l’équipe, se qualifiant pour la deuxième étape des qualifications.

Nous ne saurons jamais s’il aurait pu faire la Q3, puisqu’une vrille pour Lance Stroll et les drapeaux jaunes qui ont suivi ont ruiné la dernière tentative de tour lancé de Schumacher.

La course de Schumacher a ensuite été anéantie par un contact avec Fernando Alonso, pour lequel le pilote Alpine s’est excusé.

Quoi qu’il en soit, Steiner était très satisfait de ce qu’il a vu, non seulement des temps au tour de Schumacher en Turquie, mais aussi de la façon dont il a travaillé avec son ingénieur de course, tandis que Steiner a déclaré que la performance globale de l’équipe reflétait des partenariats actifs depuis « trois à cinq années ».

Ainsi, Steiner en a assez vu pour être confiant dans les points de son équipe la saison prochaine avec des machines plus solides.

« C’était ma plus grande satisfaction personnelle, de voir comment l’équipe a exécuté », a déclaré Steiner par GPFans alors qu’il réfléchissait au week-end de course à Istanbul Park.

« Nous sommes prêts pour l’année prochaine, tout va bien. Si la situation se présente, oui, nous ferons également des erreurs, mais il y avait une chance et cela fonctionnait comme ils [Schumacher and the team] ont travaillé ensemble pendant trois ou cinq ans.

« Mick était très calme, son ingénieur de course a fait un excellent travail en restant toujours calme. Surtout avoir Ayao en tant que Nikita [Mazepin’s] ingénieur de course, donc il n’y avait pas d’ingénieur de course en chef là-bas et ils ont tous fait du bon travail.

« Tout le monde a fait ce qu’il devait faire, la mécanique, je veux dire que tout le monde a très bien exécuté.

«C’est ce qui m’a rendu heureux parce que je suis heureux maintenant, nous sommes prêts. Si nous obtenons une meilleure voiture, l’équipe de course est prête à marquer des points.