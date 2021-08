Guenther Steiner est heureux de voir Romain Grosjean réussir en IndyCar

Le directeur de l’équipe Haas, Guenther Steiner, est heureux de voir l’ancien pilote Romain Grosjean bien performer en IndyCar, après s’être éloigné de la Formule 1.

Le Français a mis fin à sa carrière après son horrible accident à Bahreïn la saison dernière, mais a depuis déménagé en Amérique et est devenu une figure populaire au sein de l’IndyCar, et a montré des éclairs de sa classe dans un domaine talentueux.

Il est monté deux fois sur le podium jusqu’à présent cette saison et a pris la pole position à Indianapolis avant de terminer deuxième du jour.

Initialement conçu pour ne courir que sur les circuits routiers, il a depuis élargi son implication pour participer à des courses ovales, faisant ses débuts dans le format le week-end dernier.

Le Français s’est bien adapté à la course en IndyCar, au point où il est désormais lié à un pilotage avec l’une des plus grandes équipes d’Indy, Andretti Autosport.

Avec cela, son ancien directeur d’équipe est ravi de le voir se produire régulièrement à un niveau élevé.

“Je suis très heureux pour lui”, a déclaré Steiner à Motorsport.com.

« L’année dernière a été très dure pour lui. je ne reviens pas sur l’incident [in Bahrain]. C’est notre voiture l’année dernière, vous savez, où nous étions. Ce fut donc une année difficile pour lui.

« C’est bien qu’il puisse revenir et faire ce qu’il fait. Parce qu’il surprend clairement les gens, parce qu’il ne fait pas partie des trois grandes équipes, ce qui rend déjà la tâche difficile, mais il montre toujours qu’il est là quand il y a quelque chose de bon à prendre.

“Bien sûr, je connais assez bien le gars maintenant, il sera très motivé par ça. Parce qu’il vit de ses résultats. C’est ce qu’il fait. Je suis donc très heureux pour lui.

De même, Kevin Magnussen, qui a également fait place à une recrue chez Haas à la fin de la saison dernière, a dirigé Stateside et a excellé depuis son départ de la Formule 1.

Il a participé au championnat WeatherTech SportsCar – remportant une course à Detroit – et a terminé une apparition unique pour Arrow McLaren SP. Parallèlement à cela, il était coéquipier de papa Jan, qui a couru pour McLaren dans les années 1990, alors qu’il faisait ses débuts au Mans le week-end dernier.

“Kevin a gagné une course, et c’est ce que Kevin voulait faire, enfin gagner à nouveau une course, et il l’a fait”, a déclaré Steiner à propos du Danois.

« Au fil des années, nous avons appris à nous respecter. Ainsi, vous êtes toujours heureux lorsque vos amis réussissent. Je suis toujours très heureux s’ils réussissent. Donc c’est très bien.