Guenther Steiner est laissé perplexe par les gains de fin de saison à Haas

Guenther Steiner a admis qu’il n’était pas sûr de l’origine d’une augmentation de la compétitivité chez Haas vers la fin de la saison, ayant semblé avoir réduit l’écart avec Williams.

Le directeur de l’équipe a déclaré qu’il « ne pouvait pas croire » que ses pilotes étaient capables de courir contre leurs collègues arrière après n’avoir pas développé leur voiture toute la saison, après avoir comblé l’écart en Arabie saoudite et à Abu Dhabi.

Steiner a fait l’éloge de la façon dont son personnel Haas a gardé la tête haute et maintenu son éthique de travail au cours de sa saison de Formule 1 la plus difficile à ce jour, et a déclaré qu’il les avait encouragés à continuer de vaquer à leurs occupations comme s’ils étaient plus haut sur le terrain.

« Ce qu’il faut surveiller, c’est que les gens ne deviennent pas complaisants, s’y habituent et ne font plus de leur mieux », a déclaré Steiner à Motorsport.com.

« [You have to] dites-leur que « vous n’êtes pas devenus stupides ou méchants, ça ira mieux, c’est juste que notre voiture n’est pas développée ».

« C’est trop simple la réponse : s’il y a un an tu ne fais rien, c’est là que tu finis.

« Encore une fois, lors des deux dernières courses, je ne pouvais pas croire que nous n’étions qu’à un ou deux dixièmes de la fin du milieu de terrain. Je ne l’obtiens pas avec une voiture qui a presque deux ans.

« Les autres auraient dû creuser l’écart ; ils ont développé leurs voitures. Les deux dernières courses étaient très étranges pour moi.

« En Arabie saoudite, où le tour est très long, nous n’avions qu’un dixième et demi de retard. Et nous nous sommes battus dans la course avec l’un des Williams. Peut-être allaient-ils plus lentement ?

« Dès que vous pouvez vous battre pour quelque chose, c’est un scénario différent, une ambiance différente, une façon de vivre différente. »

L’ingénieur de course de Mick Schumacher a complimenté le jeune Allemand pour la quantité de détails dans laquelle il analyse ses week-ends et se prépare pour les courses, et le pilote lui-même pense que lui et son équipe ont progressé ensemble.

À la fin de sa saison recrue, il pense qu’il a pu régler sa voiture davantage à son goût et en récolte finalement les fruits.

« En tant qu’équipe, nous venons également de trouver une manière différente d’aborder les week-ends et d’aborder les réglages », a ajouté Schumacher à Motorsport.com.

« Je pense que nous venons vraiment de trouver ce que nous attendons de la voiture. Est-ce la stabilité d’entrée, est-ce le survirage, c’est juste quelque chose qui s’est manifesté au cours des dernières semaines ? Je pense que nous avons un peu perfectionné cela.

