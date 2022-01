Guenther Steiner félicite le personnel de Haas pour ne pas avoir abandonné 2021

Guenther Steiner s’est dit « impressionné » par l’attitude de son équipe Haas tout au long d’une saison à oublier, et espère mieux en 2022.

Haas a choisi de ne pas développer du tout sa voiture 2021 et, ayant déjà commencé l’année avec la voiture la moins compétitive sur la grille, ils ont passé l’année en tant que backmarkers éternels de la Formule 1.

Le directeur de l’équipe a déclaré que son personnel le plus ancien était conscient de sa compétitivité antérieure dans les batailles au milieu de terrain, et cela n’a servi que de motivation pour y revenir.

Il a également souligné le travail effectué par les mécaniciens et les ingénieurs pour se placer dans la meilleure position possible chaque week-end, tout en sachant qu’ils détiendraient probablement les deux dernières places sur la grille dans la plupart des courses.

« Je suis assez impressionné par la façon dont les gars ont continué », a déclaré Steiner, cité par Crash.net.

⏪🇷🇺 Un merveilleux geste de @nikita_mazepin au #RussianGP en septembre #HaasF1 pic.twitter.com/7yJhkW1N2K – Haas F1 Team (@HaasF1Team) 4 janvier 2022

« Regardez les résultats, à la fin, il n’y a jamais eu d’abandon, vous savez, nous savions où nous finirions, mais nous continuons toujours à nous battre. Même si tu as un dixième de retard, tu essaies de faire un demi-dixième et c’est grâce aux gars.

« Et ils ont vraiment continué à se battre parce qu’il y a aussi, je dirais, environ 60% des gens qui sont ici sont ici depuis le début de l’équipe, donc ils savent que nous pouvons le faire. Et tout le monde veut revenir pour marquer à nouveau des points, se battre au milieu de terrain. »

Steiner a précédemment comparé le fait d’avoir deux recrues dans l’équipe à avoir des enfants là-bas, étant donné l’inexpérience de Mick Schumacher et Nikita Mazepin au plus haut niveau.

Les difficultés en piste auront été une expérience difficile pour tous les membres de l’équipe, et le patron de l’équipe a déclaré qu’il restait réaliste avec son personnel sur le déroulement de la saison, mais qu’il ne tarit pas d’éloges pour leur résilience et leur attitude.

« Je ne dirais pas que c’était facile, mais j’ai autour de moi un groupe de personnes proches de moi qui savent ce que nous faisons, vous savez, restez toujours impliqués et tout le monde fait son travail pour avoir son propre personnel qui travaille pour eux vont. C’est ce que vous devez faire », a expliqué Steiner.

« [There] ça ne sert à rien d’aller là-bas chaque week-end de course et de leur dire à quel point tout se passera bien parce qu’ils ne vous croient pas après un certain temps, ce sont des gens intelligents, vous savez, ils ont juste besoin de voir ce que vous faites dans le dos compte.

« Et nous n’avons jamais abandonné, personne dans l’équipe n’a jamais abandonné. C’est donc le plus important et cela permet à l’équipe de continuer. Je n’ai pas à continuer. Cela continue avec cette attitude.