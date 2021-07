Guenther Steiner : la F1 n’a pas besoin de directives de course plus claires

in

À la suite de la controverse autrichienne, le directeur de Haas, Guenther Steiner, a déclaré qu’il fallait de la cohérence et non des règles plus claires.

Les commissaires sportifs ont infligé plusieurs pénalités discutables au Grand Prix d’Autriche, celle infligée à Lando Norris faisant l’objet du plus grand examen.

Alors que Sergio Perez tentait de dépasser Norris à l’extérieur du virage 4, il s’est retrouvé dans le gravier et a dégringolé dans l’ordre, et les commissaires l’ont vu alors que Norris poussait Perez hors de la piste, entraînant une pénalité de cinq secondes et deux pénalités de superlicence. points.

Perez obtiendra plus tard deux pénalités de cinq secondes pour des incidents similaires alors qu’il se défendait contre Charles Leclerc.

Mais Steiner ne pense pas que ce soient les règles des courses de roue à roue qui doivent être clarifiées, mais la position adoptée doit simplement rester cohérente.

« Je ne pense pas que nous ayons besoin de directives plus claires ; Je pense que nous avons besoin de cohérence et je suis toujours en faveur de laisser les gens monter et courir », a-t-il déclaré lors de l’aperçu du GP de Grande-Bretagne de Haas.

« Certaines des décisions prises, je ne suis pas entièrement d’accord avec elles, mais il en sera ainsi. »

Concentrez-vous maintenant sur Silverstone et l’introduction d’un tout nouveau format de week-end de course.

Pour la première fois, la grille du Grand Prix de Grande-Bretagne sera décidée via les qualifications de sprint, une course de sprint de 100 km où l’ordre de départ sera décidé par le format de qualification régulier vendredi.

Avant ses débuts, les qualifications au sprint ont suscité des réactions mitigées, mais Steiner est tout à fait d’accord.

“Je suis impatient d’y être parce que c’est quelque chose de nouveau et quelque chose de nouveau donne toujours des opportunités et j’espère que nous pourrons en faire partie”, a-t-il déclaré.

«Je pense que le succès sera si les fans l’aiment. Pour le moment, je pense que c’est un bon format, mais s’il y a quelque chose que nous pouvons améliorer et que les fans l’approuvent, ce serait bien et je dirais alors faisons-en plus.

Pour une équipe comme Haas qui a langui au fond de la grille cette saison, les qualifications de sprint représentent une chance pour eux de commencer plus haut sur la grille pour le Grand Prix de Grande-Bretagne si des incidents se produisent à venir.

Et donc, Steiner s’attend à ce que ses pilotes Mick Schumacher et Nikita Mazepin « courent fort » à la recherche de progrès en qualifications de sprint, mais il leur dira de garder leurs voitures sur la piste avant tout.

“Je pense que les pilotes courront durement car lors des qualifications, tout le monde court durement et c’est comme une course de sprint qui définit les positions de qualification”, a-t-il déclaré.

« Le dimanche, lorsque des points sont en jeu, vous voulez être le mieux placé pour commencer la course comme vous le pouvez. De notre côté, cette année, il s’agit d’apprendre, donc courir la course, avoir quelques départs de course supplémentaires au cours de l’année en raison du format de qualification sprint sera un avantage l’année prochaine.

“Sur le sprint, je leur dirai de garder le nez propre et de garder les voitures sur la piste.”

