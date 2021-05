Guenther Steiner: le calendrier actuel de la F1 n’est “ pas juste ” pour le personnel de l’équipe

Guenther Steiner craint que le calendrier de la F1 au cours des prochains mois n’impose des exigences «injustes» au personnel de l’équipe.

Plus précisément, le chef de Haas est préoccupé par les restrictions de voyage entourant le Grand Prix de Turquie le 13 juin dans un pays qui figure désormais sur la liste «rouge» du Royaume-Uni.

Le parc d’Istanbul n’a été ajouté au calendrier que récemment pour remplacer Montréal, car le Canada continue d’imposer une période de quarantaine de 14 jours aux arrivées dans le pays – ce qui serait impossible pour le personnel de F1 avec le Grand Prix d’Azerbaïdjan qui aura lieu le 6 juin.

Mais si la course en Turquie devait se dérouler, le personnel basé au Royaume-Uni n’aurait pas la chance de rentrer chez lui avant le prochain double-tête en France le 27 juin et en Autriche le 4 juillet car ils seraient obligés de passer 10 jours dans un hôtel choisi par le gouvernement.

Cela est dû au taux élevé d’infections au COVID-19 en Turquie, ce qui signifie que les voyages dans ce pays depuis le Royaume-Uni sont activement découragés.

Il pourrait encore y avoir une décision de la Formule 1 de changer la date du 13 juin dans un autre lieu, peut-être le Nürburgring ou le Mugello, ou de la supprimer complètement avec le temps de préparation raccourci.

Découvrez tous les derniers vêtements d’équipe 2021 via la boutique officielle de Formule 1

Si le calendrier reste tel quel, cependant, la seule façon pour le personnel de l’équipe basée au Royaume-Uni d’assister à toutes les courses à venir de la Turquie à l’Autriche – à moins d’une exemption gouvernementale de quarantaine – serait de rester en Europe et de ne pas rentrer chez lui.

Interrogé sur cette perspective, Steiner, cité par Motorsport.com, a déclaré: «Tout est possible mais il y a une limite à ce que vous pouvez demander aux gens de faire.

«Nous devons être respectueux car les gens ne rentrent pas chez eux avant six semaines. Je pense que ce n’est pas juste.

«Je veux dire, c’est bien de travailler, mais à un moment donné, ce n’est pas que le reste du calendrier soit facile. L’année dernière, c’était déjà difficile et cette année, à la fin de l’année, ce sera difficile si nous avons toutes les courses, ce que nous espérons faire.

«Mais nous n’avons pas à en faire trop et je ne pense pas que ce soit une option, que nous continuons simplement pendant les deux prochains mois, puis nous rentrons chez nous.»

Les demandes envers le personnel deviendront encore plus ardues dans la seconde moitié de la saison avec trois triples en-têtes programmés, chacun dans différentes régions du monde, plus un voyage séparé en Australie et un double-en-tête final au Moyen-Orient.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook