Guenther Steiner : « Le linge sale est fait en interne » chez Haas

Guenther Steiner a insisté sur le fait que «le linge sale est fait en interne» chez Haas après avoir critiqué la façon dont il a traité Mick Schumacher.

Le pilote recrue de F1 a été défendu par son oncle Ralf après que le directeur de l’équipe se soit prononcé sur le nombre d’accidents coûteux qui ont grugé le budget de Haas.

Schumacher est responsable de la plupart des incidents récents, notamment à Monaco, en France et en Hongrie, Steiner déclarant : « Mick au cours des cinq dernières courses en a eu pas mal de gros. Ces accidents sont assez lourds. C’est beaucoup d’argent et sans raison valable.

Il y a de gros dégâts sur le côté gauche de la voiture de Mick et ce sera une course contre la montre pour la préparer pour les qualifications. #HaasF1 #GP hongrois #FP3 pic.twitter.com/bZLa2nHnFD – Haas F1 Team (@HaasF1Team) 31 juillet 2021

Ralf n’était pas content que son neveu soit appelé comme ça en public, se disant “très déçu” par ces commentaires, soulignant que Mick s’était excusé et que “si quoi que ce soit, vous le faites en interne, pas en externe”.

L’ancien pilote de F1 de 46 ans a ajouté: “Si vous le regardez de cette façon, nous pourrions aussi bien rendre public [with this] – Haas est à la traîne depuis trois ans. Que fait-il en tant que chef d’équipe ? Vous n’en parlez pas publiquement non plus.

Découvrez la collection Haas via la boutique officielle de la Formule 1

Steiner, précédé d’une réputation intransigeante, a maintenant nié qu’il faisait la lessive en public, mais dit que des étrangers ne lui diront pas non plus comment diriger l’équipe Haas.

“Je fais mon travail comme je le fais”, a déclaré l’Italien de 56 ans, cité par Motorsport.com.

«Je fais les choses comme je pense être juste. Je n’ai pas du tout mal parlé de Mick. J’ai juste dit que ça devenait trop.

« Il y a eu beaucoup d’accidents récemment. C’est inutile, ça n’aide personne. C’est tout ce que j’ai dit. Mais encore une fois, je gère la maison comme je veux.

« Je ne critiquerais pas publiquement. Tu ne fais pas ça. Vous le dites en interne. Le linge sale est fait en interne.

C’était la première moitié de saison difficile à laquelle Haas s’attendait alors qu’ils concentraient tout leur développement sur la voiture de l’année prochaine, mais la 12e place de Schumacher dans un Grand Prix de Hongrie à l’envers a été le meilleur résultat de l’équipe de l’année jusqu’à présent.

“Il n’y a pas eu beaucoup de négativité”, a déclaré Steiner. «Mais s’il y a quelque chose de négatif, nous devons en parler.

“Nous ne pouvons pas dire” oh, tout va bien, tout va bien “, car ça devient vraiment mauvais à un moment donné.

“La Formule 1 est un sport de compétition et si vous n’êtes pas honnête avec vous-même, vous ne réussirez jamais ici.”