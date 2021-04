Guenther Steiner: les chauffeurs de Haas “ boivent dans un tuyau d’eau ”

Discutant de tout ce que les pilotes Haas apprennent en F1, Guenther Steiner dit qu’ils «boivent avec un tuyau d’eau».

Steiner et Haas ont pris la décision en 2020 d’abandonner leur jumelage d’expérience de Romain Grosjean et Kevin Magnussen pour 2021 et au-delà et de faire venir deux recrues sous la forme de Mick Schumacher et Nikita Mazepin.

Jusqu’à présent, le manque d’expérience en F1 de Schumacher et Mazepin a été évident, les deux se sont écrasés au cours des deux premières manches de l’année.

La deuxième course à Imola s’est avérée particulièrement difficile en raison des conditions de piste difficiles causées par la pluie.

Cependant, Steiner estime que de tels défis sont bons pour le développement de ses pilotes.

«Nous venons de recevoir la pluie et avons dû y faire face et en tirer des leçons», a-t-il déclaré lors de l’aperçu officiel de Haas pour le Grand Prix du Portugal.

«Les pilotes boivent au tuyau d’eau en ce moment, chaque Grand Prix apporte quelque chose de nouveau.

«Pour apprendre, c’est idéal, simplement apprendre des choses comme les processus et comment se comporter dans ces situations. Une fois que vous avez fait ces choses une fois, la deuxième fois – bien sûr, cela apporte beaucoup moins de stress, je dirais.

«Tu veux tout au début? Peut-être pas, mais si cela vient, vous prenez l’expérience. Je pense que c’est une bonne chose, toutes ces nouvelles expériences.

🇵🇹 #PortugueseGP à l’horizon 🇵🇹 # HaasF1 pic.twitter.com/t3Vm72u8xK – Haas F1 Team (@ HaasF1Team) 26 avril 2021

Découvrez la collection Haas via la boutique officielle de Formule 1

La signature de deux recrues faisait partie de la décision plus large de Haas de donner la priorité à 2022 par rapport à 2021, l’équipe ayant choisi de ne pas développer la voiture de cette année.

Cela a conduit leur voiture à être la plus lente sur la grille assez confortablement dans les deux premières courses, étant la seule à ne pas sortir une seule fois de la Q1.

Steiner a déclaré que c’était prévu et que cette année, l’objectif principal était simplement de préparer leurs pilotes pour l’année prochaine, et avant la troisième course, il s’en tient à cela.

“Rien de différent des deux premières courses – obtenez autant d’expérience que possible”, a déclaré l’Italien.

«Amenez les deux pilotes à la fin des deux courses, continuez à apprendre et améliorez leurs connaissances en course en Formule 1.

«L’objectif n’a pas changé, nous gardons simplement la tête basse et apprenons autant que possible.»

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!