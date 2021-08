Guenther Steiner ‘ne draguera pas’ Haas’ pauvre 2021

in

Le directeur de l’équipe Haas, Guenther Steiner, ne mentira pas et dira que leurs luttes sont faciles à accepter, mais elles n’ont pas été pires que prévu.

La tenue américaine a décidé de se concentrer pleinement sur la nouvelle réglementation pour 2022, ce qui signifie que la spirale descendante dans laquelle ils se trouvent ces dernières années s’est intensifiée cette saison.

Avec une toute nouvelle formation de recrues composée de Mick Schumacher et Nikita Mazepin, Haas a parlé de 2021 comme étant une année d’apprentissage pour la paire dans un VF-21 sous-développé et non compétitif.

Haas n’a pas encore démarré cette saison et sans un grand nombre de facteurs jouant en sa faveur comme ce fut le cas pour Williams en Hongrie, il semble peu probable qu’il quitte le championnat des constructeurs.

Mais alors que Steiner ne « enduit pas de sucre » le fait que leurs faibles performances font mal, Haas est néanmoins conforme aux attentes.

« Je pense que nous avons fait de notre mieux jusqu’à présent. Je veux dire, nous savions et nous n’avons pas hésité à dire aux gens l’année dernière que ce sera une année de transition », a-t-il déclaré à Motorsport.com.

« Je ne dirais même pas que c’est une mauvaise année parce que ce n’est pas une mauvaise année si vous savez à quoi vous attendre.

«Évidemment, terminer là où nous finissons est difficile chaque week-end, vous savez, je ne suis pas en train de draguer celui-là.

“Mais sachant que j’espère que ce sera mieux l’année prochaine, c’est ce qui permet à tout le monde de continuer dans l’équipe.

«Oui, un samedi et un dimanche soir, ils ne sont pas contents, mais ils savent que ça va se terminer et ils gardent la tête haute.

« Vous savez, c’est la seule chose que je peux demander à ces gars, juste à chaque fois que nous sortons avec cette voiture, faites de leur mieux parce que ce sera très précieux pour l’année prochaine.

“Si vous vous relâchez maintenant et dites” ah, nous ne sommes nulle part de toute façon, peu importe si vous êtes un dixième plus lent ou pas ? “, mais l’année prochaine, un dixième fera une grande différence. Donc tout le monde reste concentré pour toujours tirer le meilleur parti de ce que nous avons et c’est la seule chose que nous pouvons faire sur le moment.

Découvrez la collection Haas via la boutique officielle de Formule 1

Steiner admet qu’à l’heure actuelle, le propriétaire de l’équipe, Gene Haas, ne “me fait pas de bruit un dimanche”, mais la situation et le plan directeur ont été clarifiés.

“Quand cela a été décidé ce que nous allions faire, j’ai clairement indiqué que c’était ce qui se passerait”, a expliqué Steiner.

“Et il m’a dit ‘tu n’avais pas tort, Guenther, ce que tu m’as dit l’année dernière’. Je veux dire, je fais ça depuis un bon moment maintenant et je dirais que je pouvais voir ça venir.

«Mais comme je l’ai déjà dit, les résultats que nous obtenons ne vous remplissent jamais de joie. Le jour où tu es indifférent au résultat [like this], vous devez changer d’emploi.

« Même si vous savez que nous ne sommes pas meilleurs parce que nous n’avons pas développé la voiture, nous devons toujours essayer d’en tirer plus qu’il n’y en a. C’est ce que fait un coureur et Gene aussi.

« Bien sûr, il n’est pas rempli de joie en ce moment, mais c’est la même chose pour lui.

“J’espère que la saison est bientôt terminée et que nous entrons à nouveau dans des temps meilleurs. [Then] au moins tu as quelque chose pour quoi te battre.