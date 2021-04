Guenther Steiner ne “ microgérera ” pas Nikita Mazepin / Mick Schumacher PlanetF1

Le directeur de Haas, Guenther Steiner, ne «microgérera» pas Nikita Mazepin et Mick Schumacher, mais interviendra s’il en a besoin.

La formation américaine a pris un risque pour 2021 en embauchant une formation entièrement recrue composée de Schumacher et Mazepin, champions en titre de Formule 2.

Gérer deux pilotes sans expérience préalable en Formule 1 est un défi, dit Steiner, mais il préfère laisser les ingénieurs travailler avec eux plutôt que de s’impliquer lui-même.

«C’est un défi de taille. La Formule 1 est un sport très difficile, mais nous connaissions le défi, il n’y a donc pas de grande surprise », a-t-il déclaré lorsqu’on lui a demandé s’il avait peut-être sous-estimé la tâche à accomplir.

«Nous avons décidé de le faire, et nous devons passer à travers. J’essaie juste de voir que les conducteurs se sentent à l’aise – je n’essaye pas de les microgérer. Ils ont leurs ingénieurs et ils ont besoin

pour travailler avec eux au jour le jour, ou plus précisément sur une base horaire, pas avec moi.

«Bien sûr, cependant, au début, je serai bien informé de ce qui se passe et j’essaierai de voir où je pourrais avoir besoin d’intervenir. Je ne fais pas le travail moi-même; J’ai de bonnes personnes qui travaillent pour l’équipe et qui savent comment faire le travail mieux que moi.

«J’observe simplement ce qui se passe. S’il y a un problème, je suis là pour demander ce que c’est, puis je vois si j’ai besoin de faire quelque chose.

La course d’ouverture de la saison à Bahreïn a vu Haas à la dérive en queue de peloton, mais ce fut un week-end particulièrement difficile pour Mazepin qui a filé deux fois en Q1 puis s’est écrasé au premier tour.

Steiner a déclaré que pour Mazepin et Schumacher, il est essentiel qu’ils continuent à faire des tours sous leurs ceintures.

«La performance de l’équipe et de la voiture – nous savons ce que ce sera. Les attentes n’étaient donc pas élevées, du moins en termes de résultats. Je pense que les deux pilotes ont fait du bon travail au cours de la

week-end », a-t-il dit.

«De toute évidence, pendant la course, Nikita a filé et endommagé la voiture, et Mick a aussi fait une rotation – mais tout le week-end pour eux a été une phase d’apprentissage. Nous devons en faire plus, et autant de tours que

possible, avec tout ça, tout ira bien.

«C’était un week-end de 23. Nous devons aller de mieux en mieux, travailler pour obtenir plus de tours et continuer à apprendre – c’est la mission.»

De retour en Italie cette semaine pour… 😉 pic.twitter.com/ChQYplrMw5 – Haas F1 Team (@ HaasF1Team) 12 avril 2021

La prochaine étape pour Haas est le Grand Prix d’Émilie-Romagne à l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, souvent appelé Imola.

Ce lieu emblématique est revenu au calendrier de la Formule 1 la saison dernière et Steiner a déclaré que les informations recueillies là-bas en 2020 seront toujours utiles, tout en étant heureux que Mazepin et Schumacher aient désormais une autre chance d’améliorer leur niveau d’expérience.

«C’est principalement utile dans la configuration de la voiture. Même si les voitures n’ont pas beaucoup changé, elles ont tout de même changé avec la réglementation aéronautique, il y a donc une différence », a-t-il dit lorsqu’on lui a demandé à quel point les connaissances récentes du circuit sont utiles.

«C’est toujours bon d’avoir été sur une piste de course. Tout ce que vous savez et ce que vous avez appris est utile. Plus vous avez été, mieux c’est.

«C’est sûr que cela aidera l’équipe et nos pilotes débutants.»

