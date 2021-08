Guenther Steiner ne rejoindra pas Red Bull dans l’appel à repenser le plafond budgétaire

Guenther Steiner ne rejoindra pas Red Bull pour appeler à repenser le plafond budgétaire, affirmant qu’il s’agit d’une « bonne gestion » prenant en compte le coût des accidents.

Le patron de l’équipe Red Bull, Christian Horner, était furieux lorsque, pour la deuxième course consécutive, Red Bull a subi des dommages importants lors d’un accident – et non à cause de quelque chose que leurs pilotes avaient fait de mal.

Alors que l’équipe estime les dommages causés à la voiture de Max Verstappen à Silverstone à 1,8 million de dollars, elle n’a pas encore publié les chiffres de la Hongrie.

Verstappen et son coéquipier Sergio Perez ont tous deux été pris dans le carnage du tour 1 créé par Valtteri Bottas, Verstappen boitant à la maison en neuvième tandis que Perez s’est retiré sur place.

Bottas a levé la main, s’excusant pour l’accident, mais cela ne change rien à la situation de Red Bull.

Avec les équipes opérant sous un plafond budgétaire de 145 millions de dollars, Horner a demandé qui paierait pour les dommages.

“Est-il [Toto Wolff] va payer la facture? il a dit à Sky F1. “C’est la course… mais la conséquence pour nous est brutale et dans un environnement de plafonnement des coûts qui doit être examiné par la FIA.”

Steiner n’est pas d’accord.

“Non, je ne pense pas, nous devons vivre avec”, a-t-il déclaré lorsqu’on lui a demandé si une refonte de la casquette était nécessaire.

« Nous devons établir un budget pour cela, nous devons être suffisamment flexibles – c’est une bonne gestion.

« Parce que tout d’un coup, nous avons moins de crashs, est-ce que nous abaissons à nouveau le plafond budgétaire ?

« Je pense que cela fait partie de la course et que cela fera partie du risque que vous prenez et de ce que vous faites.

« Je pense que ça fait partie de la course, les chutes.

« Vous ne pouvez pas ajuster le budget ou le règlement, en fonction du nombre d’accidents que vous avez.

“Pour moi, aucun changement n’est nécessaire sur celui-ci.”

C’est un sentiment partagé par le patron de l’équipe McLaren, Andreas Seidl, qui a également perdu une voiture dans le chaos hongrois.

“Je n’irai certainement pas dans la direction que prend Christian, en mentionnant dans chaque seconde phrase le plafond des coûts et combien cela vous blesse à chaque accident sur la piste”, a-t-il déclaré.

« Au final, cela fait partie du jeu dans lequel nous sommes. C’est à nous de gérer le budget de la bonne manière.