Guenther Steiner pense que l’honnêteté gagne en motivant l’effectif de l’équipe Haas F1

Guenther Steiner dit que parler du modus operandi de Haas a été le meilleur moyen d’empêcher le personnel de l’équipe de se désillusionner.

Haas a subi une année 2021 démoralisante, se qualifiant et roulant en queue de peloton tout au long de la saison et leurs deux pilotes débutants, Mick Schumacher et Nikita Mazepin, se sont retrouvés sans avoir ouvert leur compte de points F1.

Certains membres du personnel de Haas ont décidé qu’ils étaient mieux en dehors de cela, et pour essayer de garder le personnel le plus précieux, il a été révélé que le sponsor principal Dmitry Mazepin, le père de Nikita, prévoyait d’introduire un programme de fidélité pour récompenser ceux qui restent avec le équipe à travers vents et marées.

Mais en termes de motivation de la main-d’œuvre, le directeur de l’équipe Haas, Steiner, a continué à faire passer le message selon lequel 2022 devrait voir une amélioration substantielle, car tout le développement a été concentré sur la création d’une voiture qui sera beaucoup plus compétitive lorsque la nouvelle réglementation du sport entrera en vigueur.

Par conséquent, les mauvais résultats de 2021 n’étaient qu’à prévoir – et c’est ce que Steiner a dit au personnel, avec l’anticipation de temps meilleurs à venir.

Guenther répond à d’autres questions que vous nous avez envoyées ! (Et oui @MercedesAMGF1, la porte a été réparée 😄)#HaasF1 pic.twitter.com/1oe5jfld1x – Haas F1 Team (@HaasF1Team) 24 décembre 2021

Répondant à une question lors d’une vidéo sur le compte Twitter de l’équipe lui demandant comment il maintient la motivation de l’équipe, Steiner a déclaré : « En leur donnant simplement la confiance [of] ce qui est dans le futur et expliquer pourquoi nous sommes là où nous sommes, parce que je peux l’expliquer et je l’ai fait publiquement. Et si vous pouvez l’expliquer, les gens croient en vous.

« De toute évidence, certaines personnes ne sont pas assez patientes pour attendre le redressement, mais la plupart le sont donc c’est une bonne chose. Il n’y a pas besoin de beaucoup de discussions, c’est juste une compréhension.

« De toute évidence, ils sont parfois un peu déprimés, puis je leur parle et leur explique« nous reviendrons ».

« Nous avons passé une excellente journée à Abu Dhabi la dernière course et j’ai dit ‘les gars, vous pouvez toujours le faire, ce n’est pas comme si vous aviez désappris comment faire la course, quand nous aurons une meilleure voiture, nous reviendrons’. »

Steiner maintient l’approche « prudemment optimiste » qu’il a adoptée concernant les perspectives de l’équipe pour la saison prochaine.

« Le but est de choisir [up] points l’année prochaine », a ajouté Steiner. «Je pense qu’en tant qu’équipe, nous sommes toujours là, nous pouvons toujours le faire. Nous avons eu des points l’année dernière, nous n’en avons tout simplement pas eu cette année pour de bonnes raisons.

« Mais je pense que l’équipe est prête. Espérons que la voiture sera solide. Tout semble bon pour le moment avec le développement.

« La seule chose que je ne sais pas, et je pense que personne ne le sait, c’est à quel point l’opposition est bonne.

«Mais en y regardant, nous nous battons parfois avec des gens en ce moment avec une voiture de deux ans. Nous n’avons marqué aucun point, mais nous nous battons à la fin et cela me donne l’impression que nous pouvons le faire l’année prochaine.