Guenther Steiner perd patience avec les crashs coûteux de Haas

Guenther Steiner est proche de son seuil de tolérance avec le nombre d’accidents coûteux impliquant les pilotes débutants de l’équipe Haas.

Le dernier incident a impliqué Mick Schumacher en FP3 pour le Grand Prix de Hongrie, heurtant le mur au virage 11 avec un impact qui a laissé à l’équipe peu de temps pour réparer la voiture pour les qualifications.

Les samedis n’ont pas été chanceux pour l’Allemand à quelques reprises cette saison. Un scénario similaire s’est produit à Monaco, tandis qu’au Grand Prix de France, Schumacher a placé Haas en Q2 pour la première fois de l’année – mais n’a pas pu participer car il s’est écrasé juste à la fin de la Q1.

Haas n’est pas dans une position financière aussi solide que la grande majorité de ses rivaux sur la grille, donc les dommages causés aux voitures pèsent sur leur budget – et Steiner, le directeur de l’équipe, commence à perdre un peu de patience avec les travaux de réparation étant causé par Schumacher et Nikita Mazepin.

“Mick au cours des cinq dernières courses en a eu quelques grosses”, a déclaré Steiner, cité par Motorsport.com.

« Si vous avez un tour ou quelque chose comme ça, cela se produit. Mais ces accidents sont assez lourds. C’est beaucoup d’argent et sans raison valable.

«Nous devons donc travailler dessus, pour nous améliorer sur celui-là. Et évidemment, le budget est le budget et vous devez vous y tenir. Vous devez toujours avoir des idées sur la façon de contourner le problème lorsque vous avez ces accidents.

« Pour le moment, évidemment, nous le ressentons mais nous pouvons encore y faire face. Mais bientôt, nous serons dans une position où c’est comme, oui, nous devons trouver de nouvelles façons de surmonter cela. Parce qu’ils deviennent un peu trop fréquents et trop lourds.

Bien que le coéquipier de Schumacher ait acquis le surnom de “Maze-spin”, en toute justice pour le pilote d’origine russe, il a gardé les choses plus propres ces derniers temps.

“Nous faisons trop d’erreurs, c’est le problème – ou je dirais, pour la défense de Nikita, je ne devrais pas utiliser le pluriel car dans les dernières courses il s’est très bien comporté”, a ajouté Steiner.

« Il a très bien fait. Il n’a fait aucun dégât ou quoi que ce soit. Et Mick, juste les dernières courses où nous avons eu quelques accidents auxquels nous devons nous améliorer.

« De notre côté, nous devons juste planifier la façon dont nous dépensons notre argent. Nous savons exactement ce que nous faisons sur les pièces et ce.

“Mais pour traiter avec les pilotes, il s’agit principalement de s’asseoir et d’expliquer à nouveau la situation dans son ensemble, que parfois vous devez prendre des risques mais vous prenez des risques s’il y a une opportunité. Je pense que pour le moment, nous ne devrions pas prendre ce risque en FP3.

Schumacher avait encore une chance de participer aux qualifications jusqu’à la fin de la Q1, mais n’est pas entré sur la bonne voie et allait presque certainement commencer à l’arrière de toute façon car il encourait une pénalité de cinq places sur la grille pour un changement de boîte de vitesses après son accident. .

“Tout le week-end, c’était difficile à piloter”, a déclaré Schumacher, qui a indiqué qu’il prendrait le départ de la course depuis la voie des stands, à propos de sa voiture.

« Les garçons ont fait un excellent travail en préparant tout et en essayant de le faire rouler, mais malheureusement, il nous manquait environ cinq à 10 minutes, ce qui était très malheureux et triste.

“C’est l’une de ces choses où je dois juste en apprendre un peu plus et essayer d’être un peu plus cohérent et de rester sur les choses grises.”