Guenther Steiner: “ Petits ” écarts entre les moteurs, Ferrari est là

Le directeur de Haas, Guenther Steiner, estime que tous les fabricants de moteurs sont désormais étroitement liés, Ferrari y compris.

Pendant un certain temps en 2019 après la pause estivale, c’était Ferrari qui avait le moteur le plus puissant sur la grille, mais les directives techniques de la FIA ont mis un terme à cela en raison de la façon dont la Scuderia a libéré cette puissance et, d’ici 2020, le groupe motopropulseur Ferrari. était sans doute le plus faible.

La Scuderia a sans aucun doute fait des progrès positifs dans le département des moteurs et sa version 2021 les a aidés à se battre au sommet du milieu de terrain avec McLaren.

Et Steiner, dont l’équipe Haas utilise les groupes motopropulseurs Ferrari, estime que les écarts entre les constructeurs sont désormais «minimes».

«Je ne connais pas les chiffres exacts, mais la différence [between the different engines] est très petit », est-il cité par Motorsport-Total.com.

«Il est difficile de dire qui a un peu plus et qui a un peu moins [power]. Mais je pense que nous y sommes. Nous avons rattrapé notre retard et nous sommes peut-être même en avance sur certaines des autres unités motrices.

Ferrari a déjà annoncé son intention d’arriver en 2022 avec non seulement une toute nouvelle voiture, obligatoire pour toutes les équipes en raison de la nouvelle réglementation, mais aussi un moteur totalement repensé.

Steiner est conscient du nouveau concept de groupe motopropulseur prévu et espère que cela amènera Ferrari à l’avant du peloton, ce qui serait également d’un grand avantage pour Haas.

«Pour 2022, je ne sais pas exactement, il y a un carburant différent et il y a beaucoup de travail de développement», a-t-il expliqué.

«Tout le monde doit changer quelque chose et pratiquement redévelopper les choses importantes, je ne sais pas qui sera devant après ça. Mais je sais qu’ils [at Ferrari] travaillent depuis un certain temps sur le groupe motopropulseur. J’espère donc que Ferrari sera en tête. »

Haas s’est déjà pleinement concentré sur le développement de la voiture 2022. Aucune mise à niveau n’est prévue pour le VF-21, même si l’équipe se retrouve à la traîne derrière le peloton du milieu de terrain.

Leurs rivaux de 2020 Williams et Alfa Romeo ont tous deux réalisé des gains, les voyant s’accrocher à l’ordre du milieu de terrain inférieur devant Haas.

