Guenther Steiner plaisante avec Haas qui espère toujours être en pole position cette saison

Guenther Steiner n’a certainement pas perdu son sens de l’humour cette saison, plaisantant en disant que Haas espère toujours être en pole position.

Haas a été dans une ligue à part tout au long de la campagne 2021, malheureusement pour eux, cela n’a tout simplement pas été très bon car ils sont, de loin, l’équipe la plus lente de la grille.

En conséquence, les signes positifs ont été très rares mais, avec la fin de la saison en vue, Haas a récemment eu quelques petites raisons d’être joyeux.

Au Grand Prix des États-Unis, Mick Schumacher et Nikita Mazepin ont commencé dans les hauteurs respectivement P16 et P17 en raison de pénalités moteur pour Sebastian Vettel, Fernando Alonso et George Russell.

Et, bien que Schumacher et Mazepin retomberaient bientôt dans leurs positions de course habituelles, Steiner voit toujours les points positifs de ses pilotes débutants accumulant une expérience précieuse dans la défense lors de combats roue contre roue.

De plus, étant donné la fréquence élevée des pénalités moteur à ce stade avancé de la saison, Steiner et les Haas (en plaisantant) ont les yeux rivés sur la première ligne de la grille pour les courses restantes à venir.

« Nous espérons toujours qu’à un moment donné, tout le monde devra changer de moteur, nous finirons en pole position ! » Guenther Steiner a peut-être perdu l’envie de vivre cette saison, mais au moins il n’a pas perdu son sens de l’humour 😄 #F1 pic.twitter.com/yTYf9h4WPT – PlanetF1 (@Planet_F1) 2 novembre 2021

« C’est une très bonne chose pour nos pilotes que cela se produise en ce moment, donc ils ne partent pas toujours dernier et avant-dernier, ou au mieux, 17e et 18e », a déclaré Steiner dans l’avant-première du Grand Prix du Mexique de Haas.

« C’est un peu plus en avant.

« Nous espérons toujours qu’à un moment donné, tout le monde devra changer de moteur, nous finirons en pole position mais je pense que nous manquons de temps pour cette année !

« Commencer dans ces positions les forme davantage pour l’année prochaine, quand nous espérons partir de ces positions par nos propres moyens, avec une voiture plus performante.

« C’est une grande opportunité pour eux d’apprendre et de comprendre des choses, car chaque fois qu’ils font l’un de ces débuts, ils apprennent beaucoup sur la façon dont ils doivent se comporter et comment en tirer le meilleur parti. »

Le Mexique donne le coup d’envoi d’un triple en-tête exténuant au calendrier de la F1 avec le Brésil et le Qatar à suivre dans les semaines à venir.

Mais Steiner espère également que l’équipage de Haas sera en mesure de traverser le calendrier difficile dans la bonne humeur, sachant surtout qu’ils peuvent rapidement faire plus de courses avant la fin de la saison pour eux.

« Trois courses, c’est très dur pour tout le monde, mais ça en fait partie maintenant », a-t-il ajouté.

« Si la demande est là, comme nous l’avons vu à Austin, nous devons répondre à cette demande et essayer de fournir le spectacle aux fans. S’ils le veulent, nous devons être là quand ils le veulent.

«C’est difficile, mais c’est aussi une période à laquelle on s’habitue à certains égards, et je pense que nous y reviendrons à un moment donné et ce sera normal.

«Nous nous adapterons et ferons toujours de notre mieux pour que nos employés le rendent aussi confortable que possible.

« Nous gardons le moral, ce que je pense que c’est maintenant, car nous pouvons tous voir la fin de la saison et nous attendons tous avec impatience la voiture 2022.

« C’est le plus grand facteur de motivation en ce moment au cours des cinq derniers événements. »