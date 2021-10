Guenther Steiner profite des “petites satisfactions” de la saison difficile de Haas

in

Guenther Steiner dit qu’il est capable de tirer quelques points positifs, qu’il a décrits comme de “petites satisfactions”, de la saison de construction du personnage de Haas.

En raison de l’absence de mise à niveau de leur voiture et de la concentration de tout leur développement sur 2022, Haas a toujours pensé qu’ils seraient confrontés à une bataille difficile pour marquer des points cette année.

C’est exactement ce qui s’est passé, avec les pilotes débutants Mick Schumacher et Nikita Mazepin constamment à l’arrière du peloton et à eux deux, ils ont obtenu une 12e place pour l’Allemand dans le Grand Prix de Hongrie.

Mais au milieu de la morosité arrive un rayon de lumière occasionnel, Schumacher ayant atteint la Q2 au Grand Prix de France – un exploit qu’il a admis qu’il visait à nouveau la dernière fois en Russie.

Le fils de Michael Schumacher a divisé les Alfa Romeo et était à moins d’un quart de seconde de Kimi Raikkonen, ce qui n’était pas une mince affaire étant donné qu’ils affichaient des temps au tour approchant 1 min 50 sec.

Comme prévu, il y a eu beaucoup de ratés en cours de route cette année, Schumacher et Mazepin se sont disputés sur la bonne voie, mais le directeur de l’équipe Steiner trouve certainement des raisons d’être joyeux.

“[The performance] montre que les gars apprennent, ce qui est la chose la plus importante pour être prêt l’année prochaine », a déclaré Steiner aux journalistes.

« C’est plutôt sympa. Nous étions proches, ou Mick était proche, de Kimi [in Russian GP qualifying] donc c’est toujours encourageant. Au moins, vous obtenez quelques petites satisfactions d’un week-end.

«Il n’y en a pas beaucoup mais chaque petit combat, au moins nous pouvons mener le combat à quelqu’un. Je pense que nous nous améliorons chaque week-end de course et l’objectif est d’être bien placé l’année prochaine alors que nous espérons pouvoir marquer des points le week-end.

Steiner a ajouté que la courbe d’apprentissage pour Schumacher et Mazepin lors de leur progression par rapport à la Formule 2 avait peut-être été plus raide que prévu.

“Ils apprennent tous les deux beaucoup et ils ne l’admettront jamais, mais quand vous commencez en F1, vous pensez que vous savez tout et 10 courses plus tard, vous réalisez à quel point vous en saviez peu lorsque vous avez commencé”, a ajouté l’Italien, qui travaillera avec le même duo à nouveau la saison prochaine.

« Ce processus va encore se poursuivre pendant un certain temps avec de jeunes pilotes comme celui-ci. Ils ont peut-être quelques années d’apprentissage mais ils sont maintenant en bonne position [where] au moins ils apprennent tous les processus, ils connaissent l’équipe.

« Nous avons toujours dit que notre objectif est d’avoir des pilotes qui restent plus d’un an car il faut du temps pour s’y habituer, surtout quand on est un rookie. Je pense que nous sommes dans une position décente l’année prochaine avec les pilotes.

