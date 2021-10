Guenther Steiner révèle ce qui a été « le plus grand défi de l’histoire de Haas »

Guenther Steiner a déclaré qu’essayer de maintenir Haas F1 pendant la pandémie était une tâche plus difficile que la création initiale de l’équipe.

Haas, le constructeur le plus récent sur la grille, a connu des moments difficiles en compétition au cours des deux dernières années après avoir glissé à l’arrière du peloton de ce qui avait été un solide statut de milieu de terrain.

Ils ne peuvent pas décliner beaucoup plus loin, mais espèrent renverser leur fortune l’année prochaine après avoir concentré tout leur développement sur les toutes nouvelles voitures requises pour 2022 plutôt que sur le challenger de cette saison.

Mais selon Steiner, le directeur de l’équipe Haas, il est étonnant que l’équipe américaine soit toujours en compétition, compte tenu des effets de la pandémie et de son impact sur la Formule 1 avec l’arrêt forcé et un début retardé de la campagne 2020 qui comprenait 17 courses plutôt que les 23 prévues.

« Cela a frappé au mauvais moment pour nous », a déclaré Steiner à Insider.com. «Notre voiture n’était pas bonne, puis COVID a frappé et l’accord commercial que nous avions expiré. C’était un défi de maintenir l’équipe et c’est le plus grand défi jusqu’à présent.

« À mon avis, le défi de l’année dernière était plus grand que de démarrer l’équipe parce qu’il y a quelque chose là-bas, vous voulez que ça continue mais vous devez faire un dossier pour que le propriétaire continue.

« C’était le plus grand défi de l’histoire de Haas.

Steiner s’est également ouvert sur son rôle le jour de la course, après les récents commentaires de Christian Horner de Red Bull comparant sa propre position sur le mur des stands avec celle de son homologue Mercedes Toto Wolff. Horner a déclaré que Wolff restait dans le garage assis « à côté du gars de la presse ».

Chez Haas, Steiner délègue une grande partie de la planification de la stratégie du jour de la course à l’ingénieur de course en chef de l’équipe, Ayao Komatsu, en adoptant une approche « plus globale » pour lui-même.

« Je ne dirais pas que je suis pratique mais je ne suis pas non plus sans intervention », a déclaré l’Italien. « Avec Ayao, j’ai une très bonne relation. Nous travaillons bien ensemble. Je n’interviens pas.

« Ils entrent dans leur mode course alors que je peux voir la situation dans son ensemble. Je comprends assez bien la course et j’aime le faire, mais je sais que quelqu’un doit prendre les décisions et cela ne devrait pas être moi.

« Il me demande parfois mon avis, je lui dis parfois des choses que je vois sur la piste de course et je m’assure juste qu’il les voit, mais je ne fais pas les appels.

« J’essaie juste de soutenir du mieux que je peux et si j’ai besoin de moi, je suis là pour aider. Parfois, on a besoin de moi parce qu’ils me font assez confiance.

« Je suis juste là pour les soutenir. C’est mon rôle, mais je suis assez impliqué mentalement là-dedans. Je ne regarde pas seulement la course en tant que spectateur.