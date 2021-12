Guenther Steiner révèle le maigre état de la boîte à jurons de l’équipe de Formule 1 Haas

Guenther Steiner dit que les coffres de la boîte à jurons de Haas se sont asséchés pendant une saison au cours de laquelle l’équipe a choisi de se soulager.

Haas est entré dans la campagne 2021 avec de faibles attentes car, combinés à une équipe de pilotes entièrement débutants composée de Mick Schumacher et Nikita Mazepin, ils ont concentré tout leur développement sur les nouvelles règles pour 2022 et n’ont pas amélioré leur voiture existante.

Cela a créé un environnement plus détendu que ce n’était habituellement le cas, et a donc maintenu les niveaux de tension artérielle du directeur d’équipe à un niveau bas – ainsi que le nombre de contributions à la boîte à jurons.

Le langage coloré de Steiner est devenu sa marque de fabrique, mis en évidence dans les docuseries Netflix « Drive to Survive » qui ont présenté des échanges divertissants avec les anciens pilotes de l’équipe, Romain Grosjean et Kevin Magnussen.

Dans une session de questions-réponses sur les réseaux sociaux intitulée « Demandez à Guenther : Partie 1 », l’Italien a été interrogé sur la façon dont les fonds de la boîte à jurons se présentaient actuellement – ​​et la réponse n’était pas très bonne, car il n’y avait pas autant de problèmes pour Steiner. en termes de performances.

« Cette année, ça s’épuise parce que je n’ai pas beaucoup juré cette année », a déclaré le joueur de 56 ans, originaire de Merano, près de la frontière autrichienne.

« J’ai essayé de me comporter, il n’y avait aucune raison [not] à! Il est vide cette année – j’espère qu’il reviendra l’année prochaine, ce qui signifie que nous courrons pour des points si la boîte à jurons est pleine.

Une autre des questions posées à Steiner par les fans concernait le compte BanterSteiner sur Twitter, un flux d’usurpation qui joue sur son abrasivité perçue avec au moins un mot grossier lancé pour effet.

Je dois admettre que c’était ma faute hier. J’ai plaisanté avec Mick pour qu’il cherche la pole et c’est exactement ce qu’il a fait. #AbuDabhiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/5iwdGYNdqI – Günther Steiner 🤬 (@BanterSteiner) 12 décembre 2021

Avec plus de 85 000 abonnés, il est devenu extrêmement populaire et trouve également la faveur de l’homme lui-même – qu’il est bon de voir ne s’offusque pas et est facilement capable de rire de lui-même.

« J’en suis conscient et je les aime bien », a déclaré Steiner à propos des blagues et des mèmes. « Je pense que le gars est meilleur que moi ! Il a un bon sens de l’humour et certains d’entre eux sont hilarants, à mon avis.

« Tant qu’il n’y a personne offensé ou offensé personnellement, ça me va parfaitement.

« S’ils me rendent un peu ridicule, cela ne me pose aucun problème non plus. »