Guenther Steiner s’attend à une réaction à la session de simulation de Lewis Hamilton

Guenther Steiner pense que la session de simulation de Lewis Hamilton pendant le week-end du Grand Prix de Grande-Bretagne permettra à quelqu’un d’en “faire un repas” lors d’une réunion des directeurs d’équipe.

Hamilton a admis après avoir réalisé le meilleur temps en qualifications à Silverstone vendredi soir qu’il avait passé une partie de la matinée dans le simulateur de la base de l’équipe Mercedes juste en bas de la route à Brackley.

Il a été rapporté plus tard que son coéquipier, Valtteri Bottas, avait également passé du temps dans la simulation pendant la période précédant le Grand Prix de Grande-Bretagne.

L’opportunité s’était présentée pour Hamilton en raison de l’absence de temps de course sur piste le vendredi matin, le FP1 ne commençant qu’à 14h30 à Silverstone.

Le septuple champion du monde a ensuite remporté son grand prix à domicile pour la huitième fois dans une Mercedes W12 qui avait été améliorée sur le plan aérodynamique depuis la course précédente en Autriche.

Alors que Steiner, dont l’équipe Haas a concouru à l’autre bout du terrain par rapport à Mercedes cette saison et l’année dernière, a déclaré qu’il n’avait aucun problème avec ce que Hamilton avait fait, il a prédit qu’au moins un de ses homologues était susceptible de donner un coup de pied. une agitation.

“C’est une course dans l’année et c’est sûr que quelqu’un en fera un repas, alors attendons ce qu’il en sortira”, a déclaré le directeur de l’équipe Haas, cité par GP Fans.

« Mais je ne sais pas quel avantage vous pouvez obtenir le matin pour participer à la simulation, n’ayant pas été sur la piste auparavant.

“Mais c’est sûr qu’on en discutera à l’avenir, cette chose.”

Hamilton, qui admet librement ne pas être fan de l’utilisation du simulateur, avait déclaré après les qualifications : “J’étais dans la simulation ce matin, je l’utilisais juste comme séance d’essais parce que c’est la première fois que nous avons une matinée libre, il suffit de consacrer du temps à essayer de tout donner et de ne rien négliger.

«Je n’allais pas m’asseoir et perdre du temps – allons-y. Nous avons fait une séance d’essais ce matin là-bas, essayant juste de la développer et de donner aux gars autant d’informations que possible pendant que nous développons la voiture.