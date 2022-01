Guenther Steiner se méfie des sprints de Formule 1 « rendant les forts plus forts »

Le directeur de l’équipe Haas, Guenther Steiner, tient à ce que les courses de sprint n’aident pas les plus grandes équipes à renforcer leur position.

En 2021, la Formule 1 a déployé le nouveau format de qualification de sprint pour les essais à Silverstone, Monza et Interlagos, consistant en une course de sprint de 100 kilomètres le samedi pour établir la grille de la course principale.

Le format habituel Q1, Q2 et Q3 était toujours utilisé, mais a été avancé à vendredi pour déterminer l’ordre de départ du sprint.

Le concept devrait se poursuivre pour 2022, avec une extension ciblée à six des 23 courses, bien que toute modification du format ne soit pas encore figée.

Les essais libres 2 du samedi avant le sprint ont été critiqués en raison d’un manque de temps au tour compétitifs. Il existe également des points d’interrogation quant à savoir si les sprints se poursuivront en tant que méthode de qualification ou en tant qu’événement autonome à la place.

Le nombre de points attribués est également pris en considération. En 2021, le finisher P1 et donc pole-sitter a obtenu trois points, dont deux pour P2 et un seul point pour le pilote troisième.

Le plafonnement des coûts est également devenu un problème car les équipes ont soudainement eu une autre « course » et des dommages potentiels d’accident au budget pour les week-ends de sprint, conduisant à une allocation intégrée par la FIA.

Avec des discussions en cours sur l’avenir des courses de sprint en F1, Steiner se méfie de laisser les équipes les plus fortes devenir encore plus hors de portée via les points disponibles, l’absence de grilles inversées et l’extension du plafond budgétaire.

Dans une interview avec Motorsport-Total.com, lorsqu’on lui a demandé son avis sur les courses de sprint, Steiner a déclaré : « Si cela ne nous nuit pas sportivement ou économiquement et si nous essayons d’améliorer le sport, je suis toujours en faveur de ce. La vie devrait toujours consister à améliorer les choses.

« Il y a beaucoup de spéculations mais certaines choses font encore parler d’elles. Il y aura des discussions sur la façon dont ils comptent pour le championnat. En principe, je ne suis pas contre mais cela doit avoir du sens.

« Personne ne devrait avoir un avantage économique, donc le terrain est divisé. Si nous le faisons, cela devrait être le même pour tout le monde. Argent, plafond budgétaire, tout. Nous faisons tous la même chose, en plus de ce que nous faisons de toute façon. Alors pourquoi les grosses équipes auraient-elles un avantage s’il y a plus de courses ?

« Pour rendre les choses plus intéressantes, nous avons parlé de courses à grille inversée. Et puis tout d’un coup, cela revient à rendre les plus forts encore plus forts. Nous aidons les forts, donc je ne pense pas que ce soit la bonne façon.

« Nous avons fait un grand pas avec le plafond budgétaire. Mais maintenant, nous essayons de saper ce grand pas en trouvant des moyens de le contourner. Nous devons nous assurer que les paiements et les exemptions dans le plafond des coûts pour les courses de sprint sont les mêmes pour tout le monde. »

Interrogé sur le concept idéal pour les courses de sprint en F1, Steiner a réitéré qu’ils ne devraient pas avoir un impact trop important sur le nombre de points marqués et le résultat d’un grand prix.

« Je n’y ai pas beaucoup réfléchi », a admis Steiner lorsqu’on lui a demandé sa version du format de sprint.

« Il faut calculer de manière à ce que la course de sprint n’ait pas trop d’impact sur le championnat. Vous devez trouver des idées sur la façon d’y parvenir afin que [the sprint] influence la course, mais pas trop non plus.

« Parce que si seuls les trois premiers pilotes marquent des points, vous n’avez pas vraiment de motivation [further back] faire n’importe quoi. Mais je n’ai pas encore de réponse. Je suis sûr que nous aurons de bonnes idées pour mettre en place un bon format.