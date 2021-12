Guenther Steiner soutient le programme d’incitation Haas de Dmitry Mazepin

Le patron de Haas, Guenther Steiner, accueillerait favorablement l’idée de Dmitry Mazepin de mettre en œuvre un programme d’incitation pour garder le personnel dans l’équipe.

L’équipe américaine a subi une chute progressive de la grâce après avoir atteint les sommets de la 5e place du championnat des constructeurs à l’époque de la gloire comparative de 2018.

Depuis lors, Haas a glissé vers des finitions P9 consécutives et en 2021, ils se sont retrouvés avec la cuillère en bois proverbiale après avoir effectivement annulé toute la campagne au début de la saison pour mettre tous leurs efforts en 2022 lorsque de nouvelles réglementations arriveront. en vigueur.

Avec Haas en déclin constant et d’autres projets dans le paddock semblant potentiellement plus excitants pour les membres de l’équipe Haas, Steiner n’a pas encore été témoin d’un « exode massif » au sein de la structure du personnel.

Mais dans le but de résoudre ce problème potentiel, Dmitry Mazepin, père du pilote Haas Nikita, a suggéré des primes de fidélité pour ceux qui continuent de faire partie du projet Haas – une idée que Steiner soutient.

« Nous parlons avec d’autres personnes et elles ont le même problème », a déclaré Steiner à GPFans.

« Ce n’est rien de différent. C’est juste que quelques personnes partent. Chaque année, ils partent. Si il [Mazepin] a dû leur donner une incitation, s’il peut le faire correctement, je suis tout à fait d’accord.

« Les gens partent, je pense que c’est à chaque saison. A la fin de la saison, certains partent.

« Par exemple, sur le plan technique, nous avons plus de monde qu’avant, quand ils restent. Il n’y avait pas beaucoup de gens qui partaient. C’est plus une question de course parce que c’est un calendrier de 23 courses.

« Les gens veulent juste avoir une autre carrière. Ils font quelque chose de différent, mais ce n’est pas scandaleux.

« C’est un peu plus que d’habitude, mais c’est la fin de chaque année. Certaines personnes s’éloignent un peu car sinon, les mécaniciens de course sont normalement jeunes parce qu’ils ont besoin d’être jeunes.

« C’est assez physique de faire ce travail et si quelqu’un voit une opportunité, quand il passe à autre chose, c’est bien de faire quelque chose de mieux.

« Je ne les arrête pas, mais un exode massif… ce n’est pas vrai. »

Dans d’autres nouvelles récentes à Haas, le pilote 2022 Mick Schumacher a été nommé réserve Ferrari pour 11 courses la saison prochaine, partageant les fonctions avec Antonio Giovinazzi.

Dans le cas où Schumacher serait nécessaire pour remplacer Charles Leclerc ou Carlos Sainz lorsqu’il serait en attente chez Ferrari, Pietro Fittipaldi prendrait la place de Schumacher.