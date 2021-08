Guenther Steiner sur la “réduction” de la presse négative de Nikita Mazepin

Guenther Steiner a déclaré “c’est une très bonne chose” que le pilote Haas Nikita Mazepin se tienne à l’écart des gros titres lors de sa première saison en F1.

Mazepin était extrêmement impopulaire avant ses débuts en Formule 1 après la sortie d’une vidéo de lui pelotant une femme, incitant le mouvement #WeSayNoToMazepin sur les réseaux sociaux à faire pression sur Haas pour qu’il limoge la recrue avant le début de la saison.

Il a cependant conservé son siège et a été largement dépassé par son coéquipier Mick Schumacher au premier semestre 2021.

Cela étant dit, Steiner dit qu’il a vu une autre facette de son pilote et qu’il est heureux de s’être évité des ennuis.

“Je veux dire, ne pas faire la une des journaux, c’est une très bonne chose”, a déclaré Steiner à GPFans Global.

«Je pense qu’au début, cela semblait une histoire sans fin. Une fois que cela a commencé à disparaître, je ne dirais pas que les choses ne disparaissent jamais complètement, mais elles se détendent.

« Le comportement en fait également partie. Les gens ont vu qu’il n’était pas la personne que les gens voulaient qu’il décrive.

“Je dirais celui-là – et j’ai dit au début – je ne le connaissais pas avant la fin de l’année dernière ou je dirais septembre, octobre de l’année dernière, donc je ne connaissais pas le gars, mais quand j’ai eu pour le connaître, j’ai dit, ‘les gens pensent qu’il est ce qu’il n’est pas’.

Steiner avait critiqué ses deux pilotes car ils ont été impliqués dans plusieurs vrilles et accidents au cours de la première moitié de la saison, ce qui a coûté cher à l’équipe Haas.

Cependant, le directeur de l’équipe est heureux que Mazepin et Mick Schumacher commencent à aplanir leurs erreurs – et il pense que ces moments sont le fruit des deux recrues qui ont testé des voitures plus rapides et qui attendent parfois plus de la Haas.

“Les erreurs qu’ils ont commises au début, je pense que d’une manière ou d’une autre, vous vous y attendez autant que vous ne voulez pas vous y attendre, mais les recrues, vous savez”, a déclaré Steiner.

« Ils essaient de trouver leurs limites et peut-être de réfléchir et tous les deux ont déjà conduit de bonnes voitures de F1.

« Nikita conduisait pour Mercedes et Mick conduisait une Ferrari. En entrant dans l’une de nos voitures, en particulier la voiture cette année qui traîne un peu plus, ils font quelques erreurs.

«Mais ils sont [the mistakes] de moins en moins et à un moment donné de leur carrière, j’espère qu’ils n’en font pas.