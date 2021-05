Guenther Steiner: Toto Wolff “ a montré qui était aux commandes ” après la radio de la FIA

Guenther Steiner dit que Toto Wolff «a montré qui commandait» en Formule 1 dans son message radio au directeur de course Michael Masi.

Nikita Mazepin était en train d’être doublé par Lewis Hamilton au Grand Prix d’Espagne, avec le pilote Mercedes en tête et prolongeant son relais après que Max Verstappen eut opposé le tour précédent.

Le message de Wolff a été diffusé en direct à la télévision pendant la course, le directeur de l’équipe Mercedes disant: «Mikey, drapeaux bleus, drapeaux bleus! Michael, ce type nous fait perdre le poste.

Le pilote de Haas Mazepin avait écopé d’une pénalité de cinq secondes au Portugal pour avoir ignoré les drapeaux bleus, mais Steiner a défendu son pilote et a déclaré que Wolff voulait juste «faire de la publicité» dans le message.

Interrogé sur la communication de Wolff après la course, Steiner a déclaré: «Nikita m’a dit. Je n’ai pas entendu le message. Ils m’ont juste dit dans le compte rendu que Toto avait dit quelque chose, mais je ne sais pas exactement pourquoi il l’a dit parce que je ne connais pas les circonstances.

«Je pense que Nikita a fait du bon travail pour s’en sortir et peut-être que Toto étant Toto voulait juste s’assurer qu’il montrait qui était aux commandes ici et que tout le monde devrait bouger quand il arrive.

«Il n’a pas laissé ses gars faire ce travail. Il voulait un peu de publicité, je suppose.

Oooh, plus de ça s’il vous plaît. Communication radio entre les équipes et la FIA 🍿 #SpanishGP # F1 pic.twitter.com/O3mTb4384M – Planète F1 (@ Planet_F1) 9 mai 2021

Découvrez la collection Haas via la boutique officielle de Formule 1

Mick Schumacher a eu un début de course prometteur et, sauf problème d’arrêt au stand, a tiré sereinement sa voiture jusqu’au drapeau à damier. Mazepin a fait de même, mais n’a pas défié les voitures en tête – terminant à 50 secondes complètes derrière son coéquipier.

Bien que les deux pilotes aient franchi la ligne d’arrivée, Steiner n’était pas trop ravi de la façon dont la course de l’équipe s’est déroulée.

«Je ne dirais pas [I was] heureux », a-t-il expliqué. «Lors d’un week-end de course comme celui-ci, vous ne me verrez jamais heureux ou heureux, mais de l’autre côté, nous devons voir les bonnes choses.

«Nous avons terminé avec les deux voitures, pas de dégâts, tout allait bien, donc c’est sûr que nous avons fait quelques tours, ils ont recommencé à apprendre et au départ les deux gars ont fait du bon travail.

«Mick, je pense qu’il a pris quatre ou cinq positions tout de suite et Nikita en a rattrapé, je pense, deux, mais a ensuite réalisé qu’il ne servait à rien d’être agressif et d’endommager la voiture. Il voulait courir jusqu’au bout juste pour faire les tours.

«Donc, évidemment, nous ne pouvions pas nous battre avec les Williams. Nous avons été clairement dépassés dans les lignes droites, nous n’avons donc pas pu faire grand-chose.

«Mais dans l’ensemble, nous avons fait nos tours de ce côté-là, nous sommes heureux, mais lorsque vous battez quelqu’un en qualifications, puis en course, vous vous repliez, vous ne pouvez pas être heureux.»

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!