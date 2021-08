Guerfi ​​retire le trône à Gago

“Mourir tuer est la loi”, avec ces accords de ‘Los Tigres del Norte’ il va toujours sur le ring Andoni gago. Il n’y a pas de chanson qui définit mieux ce qu’est « Machito » en tant que boxeur. Ce vendredi, à la Marbella Arena de Puerto Banús (Málaga), le basque revint donner une classe de courage et de caste. A 36 ans, il expose pour la deuxième fois le poids plume européen. C’était un all-in et c’est tombé pile. Karim Guerfi ​​a pris sa ceinture après un combat très serré qu’il a remporté par décision partagée (115-113, 113-115 et 116-112). La précision de la Gaule a été ce que les juges ont récompensé.

Le ‘Machito’ avait déjà prévenu dans le précédent : “Je vais me submerger”. Il l’a fait. Quand Guerfi ​​a voulu rendre compte, il avait déjà la tête du basque sur sa poitrine. Gago a sorti le rythme et les mains dès le premier instant. Une coupure au sourcil gauche, qui a très bien stoppé son coin, n’a pas dérangé Bilbao, qui a continué à travailler. Le Français s’est concentré sur la contre-attaque. Il était plus explosif, mais ce n’est qu’au cinquième tour qu’il a réussi à s’améliorer avec ce plan. Malgré ce tour, Gago n’a pas abandonné son travail. Le rythme élevé est sa meilleure arme, il l’a appliqué et la première partie était la sienne.

Une fois le combat médiatisé, l’humidité de Puerto Banús (le lieu était à l’extérieur) a gêné Gago, qui ne pouvait pas tout à fait appuyer comme il le voudrait car il glissait (la même chose est arrivée à son adversaire). Même ainsi, jusqu’à la fin, le script était le même. Le ‘Machito’ n’a qu’une marche. Le Basque aime la guérilla et même si son rival ne veut pas, il finit par s’y impliquer. Malgré cette pression, Guerfi ​​​​ne l’a pas senti, c’était explosif et même au onzième tour il s’est consacré à courir lorsqu’il est pressé. Ces sorties, gagner de l’oxygène avec le ruban (l’arbitre aurait pu parfaitement enlever un point) et de nombreux autres trucs lui ont servi pour ne pas finir par être brisé et ils ont d’abord nivelé la balance puis l’ont décidé pour le côté visiteur. Du moins pour les juges. Il n’a jamais abandonné, mais ce n’était pas assez pour Andoni. “Nous avons essayé. Il était rapide sur le contrecoup et bien que nous ayons mis la pression, ils ne l’ont pas vu de cette façon. Un nul aurait été bien, mais c’est la décision et il faut l’accepter», s’est plaint amèrement le Basque. Gago a eu la croix ce vendredi dans un combat très serré qui peut avoir de nombreuses lectures, mais il est clair : «S’ils m’appellent, j’irai boxer là où c’est nécessaire. C’est un passe-temps et quand ils me disent que nous nous battrons à nouveau“.