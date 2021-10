Guérir de la dépression ? Interdits il y a 60 ans, les psychédéliques pourraient désormais avoir un nouveau rôle à jouer en médecine

L’étude menée à Mannheim porte sur 144 patients. (Image représentative)

Psychédéliques : Les psychédéliques sont interdits depuis environ 60 ans dans la plupart des pays du monde. Mais maintenant, ils pourraient avoir un rôle différent à jouer dans le monde de la médecine, car un projet de recherche mené par l’Institut central allemand de la santé mentale cherche à tester l’effet de l’expérience psychédélique sur les personnes souffrant de dépression. Le premier groupe de patients du projet de recherche a été accueilli le 13 juillet et ils portaient des bandeaux sur les yeux avec des écouteurs alors que deux thérapeutes les accompagnaient pendant qu’ils recevaient un hallucinogène appelé psilocybine. Selon un rapport publié dans IE, l’ingrédient actif avait été isolé il y a plus d’un demi-siècle en raison de son effet psychotrope.

En fait, même les chercheurs de l’institut de la ville de Mannheim ont eu du mal à se procurer la substance. Le rapport citait Gerhard Grunder, chercheur et professeur de psychiatrie, disant qu’il n’y avait pas beaucoup de fabricants à travers le monde auprès desquels une substance comme celle-ci pouvait être achetée en quantité requise et que, par conséquent, le processus avait été long et laborieux.

Cependant, maintenant, le processus d’acquisition de telles substances est de plus en plus courant, car les voyages hallucinogènes causés par de telles substances ne se limitent plus à être des passe-temps pour un groupe de personnes. De plus en plus d’études ont suggéré que la thérapie assistée par la psilocybine pourrait potentiellement être utile pour traiter les patients souffrant de dépression, y compris ceux qui ont épuisé d’autres formes de thérapies.

L’étude menée à Mannheim porte sur 144 patients et, selon Grunder, elle pourrait conduire à des conclusions statistiquement solides à cet égard.

L’étude est importante car l’OMS estime qu’environ 300 millions de personnes dans le monde souffrent de dépression, l’Allemagne en comptant environ 5 millions. Il a également été estimé que les méthodes conventionnelles ne parviennent pas à traiter jusqu’à 20 % de la population, ce qui signifie qu’il existe un grand besoin de trouver des méthodes alternatives de traitement. Les traitements conventionnels consistent à donner aux patients des doses quotidiennes d’antidépresseurs. Par conséquent, la nouvelle méthode testée est radicalement différente, car elle consiste à administrer la substance une ou deux fois, selon Grunder. Il a ajouté que la thérapie, si elle s’avérait efficace, serait perturbatrice et s’intégrerait dans un programme psychothérapeutique.

Il est à noter ici que des études antérieures rapportaient que des sujets déclaraient avoir vécu des expériences qui ont changé leur vie et connu une amélioration significative de leur état mental, ce qui a même conduit certains patients à ne plus avoir besoin d’antidépresseurs.

