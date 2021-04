Guérison du code commun: OpenMRS vise à dynamiser les systèmes de dossiers médicaux dans les pays en développement

Les développeurs OpenMRS travaillent sur des solutions lors d’un Hackathon OpenMRS annuel. (Photos OpenMRS)

Considérez les difficultés que beaucoup d’entre nous rencontrent lorsque nous avons besoin de procédures médicales, de tests ou de références. Imaginez maintenant que vous vivez dans un pays en développement où ces défis peuvent être considérablement plus grands.

Par exemple, passer un test sanguin critique peut signifier recevoir un bout de papier informel que vous devez apporter dans un laboratoire quelque part de l’autre côté de la ville. Après avoir voyagé pendant deux heures, vous attendez encore trois heures pour avoir votre sang, puis on vous dit de revenir deux jours plus tard pour les résultats. A votre retour, vous récupérez les résultats manuscrits que vous devez remettre à votre praticien référent à deux heures de route. De toute évidence, il existe de nombreux points où les lignes de communication pourraient tomber en panne.

Malheureusement, ces défis sont depuis longtemps la réalité dans de nombreuses régions du monde. Cela est en grande partie dû aux coûts et aux autres exigences liés à la mise en place de systèmes de dossiers médicaux électroniques normalisés qui peuvent être utilisés de manière fiable et sécurisée par les praticiens des pays en développement à faible revenu.

C’était en partie la motivation derrière OpenMRS, un système de dossiers médicaux open source lancé en 2004 pour améliorer la prestation des soins de santé dans des environnements aux ressources limitées. Le programme est soutenu par un financement de la Fondation Gates par le biais du programme de financement PATH Digital Square; Centers for Disease Control des États-Unis; Fondation Mozilla; Fonds ananas; Fondation Rockefeller; et d’autres.

Le projet a été initialement conçu comme un moyen d’améliorer les systèmes de dossiers existants pour la gestion des initiatives de soins de santé critiques dans les pays en développement. Le programme s’est depuis étendu pour devenir la plus grande communauté de santé numérique open source au monde et est soutenu par des instituts et des équipes du monde entier.

OpenMRS a initialement été lancé pour soutenir un projet de soins cliniques et de traitement au Kenya appelé AMPATH, un modèle académique pour le projet de prévention et de traitement du VIH / SIDA.

«Il a été modélisé d’une manière qui avait du sens pour la santé mondiale en particulier, de sorte que les personnes vivant dans d’autres pays à faibles ressources ont commencé à l’adopter», a déclaré Jan Flowers, président du conseil d’administration d’OpenMRS.

De gauche à droite: Steve Wanyee, membre du conseil d’administration d’OpenMRS et fondateur et directeur d’IntelliSOFT, basé au Kenya; Jan Flowers, président du conseil d’administration d’OpenMRS; et Jennifer Antilla, directrice de la communauté chez OpenMRS.

Flowers est également co-directeur et fondateur de la faculté avec le Dr Nancy Puttkammer de DIGI (Groupe d’initiatives numériques à I-TECH), le centre d’informatique de santé mondiale de l’Université de Washington. Au fil des ans, Flowers a été impliqué dans des projets d’informatique de santé à l’échelle nationale basés au Mozambique, au Kenya, en Côte d’Ivoire, en Haïti, au Vietnam et en Namibie.

Aujourd’hui, OpenMRS a été installé dans plus de 6 520 cliniques de santé, desservant 12,6 millions de patients dans 40 pays. Ces chiffres sont encore plus impressionnants si l’on considère la différence entre les systèmes de santé dans le monde. Au-delà de la seule question de la langue locale elle-même, la terminologie médicale, les résultats des tests de laboratoire, les codes de facturation et les exigences réglementaires locales peuvent tous différer considérablement, ce qui nécessite un système hautement personnalisable.

OpenMRS y parvient grâce à sa construction modulaire, à l’utilisation de ce que l’on appelle des dictionnaires de concept standard et d’un Open Concept Lab qui permet une personnalisation plus poussée. Cela permet à chaque installation de site de standardiser ses différents concepts et sa terminologie médicale afin de répondre aux besoins locaux sans avoir à modifier le code de base du programme ou la structure back-end.

En fin de compte, l’objectif principal est de permettre des soins de santé meilleurs et plus efficaces dans le monde entier, un objectif qui a été une énorme source d’inspiration pour la composante open source du projet.

«Vers 2010, nous avons soudainement commencé à voir des implémentations à l’échelle nationale d’OpenMRS», a déclaré Jennifer Antilla, directrice de la communauté de l’organisation, également basée à Seattle.

Bien que le logiciel OpenMRS rend tout cela possible, en principe, l’organisation n’effectue pas les installations de la clinique elle-même. Au lieu de cela, ils s’associent généralement avec d’autres organisations, telles que DIGI, pour soutenir les ministères de la santé qui souhaitent utiliser OpenMRS.

Le partenaire de gestion fait alors équipe avec les développeurs et les implémenteurs dans le pays où se trouve le site d’installation. Cela permet au logiciel d’être personnalisé et contextualisé sur le terrain. C’est essentiel parce que le ministère de la Santé de chaque pays a des réglementations différentes, une gouvernance différente, des langues différentes et différents éléments de collecte de données qu’ils souhaitent surveiller et mesurer.

De la conférence OpenMRS Implementers 2016 en Ouganda.

Tout cela doit être réfléchi avec ceux qui travailleront réellement avec le système. Cela signifie souvent former des développeurs locaux et des professionnels de l’informatique, augmenter leurs niveaux de compétences et constituer le vivier de talents disponibles qui pourra ensuite être exploité pour d’autres types de projets.

«Chez OpenMRS, nous sommes vraiment engagés en faveur de l’égalité et nous nous assurons que les gens se sentent égaux, que nous sommes tous pairs», a déclaré Flowers. «Une partie de notre mission consiste donc à doter ces ministères et organisations des compétences et des systèmes dont ils ont besoin pour posséder et maintenir les systèmes eux-mêmes à long terme.»

Au-delà de cela, le projet connecte les utilisateurs finaux à une communauté open-source qui est passée à environ 5 000 membres avec 75 à 100 contributeurs principaux développeurs constamment actifs dans les activités de base du logiciel.

La communauté OpenMRS s’est même étendue au Summer of Code (GSoC) de Google, impliqué dans le projet depuis plusieurs années. Les personnes qui passent par GSoC ou celles qui souhaitent simplement contribuer à la communauté, en tant que développeurs ou ingénieurs logiciels, sont soutenues par le programme de bourses OpenMRS. Ce programme fournit des mentors pour combler le fossé entre les progrès accomplis par les gens avec GSoC et les compétences plus avancées dont les développeurs OpenMRS ont besoin. Cela leur permet de passer du niveau junior aux développeurs de niveau intermédiaire pour finalement devenir les gourous d’OpenMRS qui effectuent réellement des implémentations sur le terrain.

Le succès du programme dans les pays en développement a été considérable, bénéficiant aux patients, aux installations, aux écosystèmes technologiques et aux communautés. Il a également démontré les nombreux avantages que la tenue de dossiers électroniques peut offrir.

Par exemple, Haïti utilise OpenMRS au niveau national pour son programme de lutte contre le VIH depuis de nombreuses années. Lorsque l’épidémie de COVID a frappé en 2020, ils ont utilisé leurs dossiers pour déterminer que les problèmes liés au COVID interrompaient en fait les traitements anti-VIH de nombreux patients. Ce type de perturbation peut avoir un impact énorme et sans une bonne gestion des dossiers, ils n’auraient pas été en mesure de dire si les gens avaient maintenu et adhéré à leurs traitements. Une meilleure gestion des dossiers a permis d’effectuer des suivis de cas pour s’assurer que les patients ne deviennent pas contagieux et ne contribuent pas à de nouvelles infections.

Il y a dix-sept ans, personne n’imaginait quel impact ce projet logiciel aurait un jour. Littéralement, des millions de vies ont été améliorées et rendues plus saines grâce à cette idée unique et à l’engagement d’une communauté talentueuse qui veut améliorer le monde en codant pour de bon.

OpenMRS a été fondé par Paul Biondich et Burke Mamlin de l’Institut Regenstrief de l’Université de l’Indiana; Hamish Fraser de Partners in Health; et Chris Seebregts de JEMBI Health Systems en Afrique du Sud.