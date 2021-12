Guerre! Charles Oliveira appelle cela une fraude et Justin Gaethje répond

Charles Oliveira, champion du monde UFC des 155 livres, / Justin Gaethje

Charles Oliveira contre Justin Gaethje devrait être le prochain combat pour le titre mondial UFC de 155 livres. Et bien qu’auparavant les deux aient eu des déclarations contre l’autre Vous pouvez maintenant confirmer que vous avez confirmé la guerre des mots.

Ceci après le champion qualifiera son éventuel futur adversaire d’escroc pour l’avoir d’abord critiqué puis loué sa victoire sur Dustin Poirier. Le Brésilien n’a pas aimé ce changement d’avis, comme il l’explique dans Trocação Franca de MMA Fighting.

« Le gars dit beaucoup de bêtises tout le temps, et quand nous nous rencontrons face à face il dit qu’il a tout le respect pour moi et pour ce que je fais… Deux minutes plus tard il dit qu’il va me casser la gueule et dit plein de choses.

«Ces gars pimentent les choses et essaient de vendre le combat avec quelque chose qui n’est pas. Si vous êtes un gars humble, si vous êtes un gars respectueux, vous devez vendre le combat de cette façon. Si vous êtes un gars qui parle d’ordures, vous devez vendre le combat en parlant d’ordures tout le temps, devant moi et dans mon dos.

« Ces 10 victoires (consécutives) que j’ai eues, je ne me soucie que de ce que je peux contribuer au jeu, pas de ce que mes adversaires peuvent apporter, et je pense que cela continuera de le faire. Je ne suis pas inquiet de ce que Justin Gaethje peut apporter.

«Un attaquant, un garçon de jiu-jitsu, un combattant de MMA, c’est ce que j’apporterai. Audace et joie à l’intérieur de la cage. Je suis heureux et j’ai du cardio. C’est ce qui importe ».

Et après Justin Gaethje a répondu comme ceci :

Ça s’appelle du respect, idiot, et nous sommes là pour casser des visages. Mon respect cette nuit-là était aussi réel que mon intention de tout te prendre dans ton pays. #Tu vas mourir ».

