Guerre civile conservatrice alors que Mercer soutient la star anglaise dans l’attaque de Priti Patel “très inconfortable” | Politique | Nouvelles

Le député conservateur de Plymouth Moor View fera certainement sensation avec son intervention, en référence à la décision du ministre de l’Intérieur de mettre en évidence ce qu’elle a qualifié de “politique des gestes” avant le tournoi. La question du racisme est très sous le feu des projecteurs en ce moment étant donné les abus racistes dirigés contre les joueurs anglais Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka après que le trio a raté les tirs au but lors des tirs au but dimanche contre l’Italie, que l’Angleterre a perdu 3-2.

Tous les trois ont été ciblés par des trolls sur leurs réseaux sociaux, avec une peinture murale en l’honneur de Rashford pour son travail de campagne en ce qui concerne la pauvreté alimentaire dégradée quelques heures après le coup de pied de pénalité final.

Le demi-centre d’Aston Villa, Mings, a attiré l’attention sur le contraste apparent entre les commentaires de Mme Patel hier – lorsqu’elle a dit qu’elle était « dégoûtée » par les abus – avec sa critique précédente des joueurs pour avoir pris le genou.

Mings a tweeté: “Vous ne pouvez pas attiser le feu au début du tournoi en qualifiant notre message antiraciste de” politique gestuelle “et ensuite prétendre être dégoûté lorsque la chose contre laquelle nous militons se produit.”

Et M. Mercer a accepté, en postant : « La douloureuse vérité est que ce type a tout à fait raison.

«Très mal à l’aise avec la position à laquelle nous, les conservateurs, nous sommes inutilement forcés.

« Est-ce que je le combats ou que je reste silencieux ? Le conservatisme moderne a toujours été tellement plus pour moi. Nous ne devons pas nous égarer.

Paul Gavin a déclaré : « Johnny – combattez-le … pas doucement, mais ouvertement et fort. Nous avons besoin de politiciens courageux qui nous représentent, pas eux-mêmes.

« Le public prend conscience de la façon dont nous sommes manipulés – et nous n’aimons pas ça. Nos politiciens doivent diriger, alors dirigez !

Maggie Inchley a commenté: “Johnny pendant un moment, je pensais que tu avais rejoint le mauvais parti.”

Cependant, se référant aux origines de la manifestation à genoux et à ses liens avec le mouvement Black Lives Matter (BLM), Jonathan Little a posté : « Ne soyez pas ridicule. BLM est une organisation politique – pure et simple.

“Cela peut également avoir des objectifs avec lesquels toute personne raisonnable serait d’accord, mais il existe de nombreuses meilleures organisations qui n’alimentent pas la division raciale avec un programme politique.”

Hier, la collègue conservatrice de M. Mercer, Natalie Elphicke, a été contrainte de s’excuser après que des commentaires sur Rashford faits sur un groupe WhatApp de 200 députés aient été rendus publics.

Mme Elphicke, députée de Douvres, avait posté: “Ils ont perdu – serait-il peu généreux de suggérer que Rashford aurait dû passer plus de temps à perfectionner son jeu et moins de temps à faire de la politique.”

Elle a ensuite déclaré: “Je regrette d’avoir envoyé en privé une réaction téméraire au sujet du penalty manqué de Marcus Rashford et je m’excuse auprès de lui pour toute suggestion selon laquelle il n’est pas entièrement concentré sur son football.”

Dans une déclaration publiée hier via son compte Twitter, Rashford a déclaré: “” Je peux recevoir la critique de ma performance toute la journée, ma pénalité n’était pas assez bonne, elle aurait dû entrer mais je ne m’excuserai jamais pour qui je suis et où je est venu de.

“Je n’ai pas ressenti de moment plus fier que de porter ces trois lions sur ma poitrine et de voir ma famille m’encourager dans une foule de dizaines de milliers de personnes.”