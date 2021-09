Guerre civile conservatrice déclarée alors que les députés sont furieux contre la “république socialiste” de Boris – Le Premier ministre fait face à la rébellion | Politique | Nouvelles

in

Les députés conservateurs ont été secoués par une baisse de cinq points dans les sondages la semaine dernière, plaçant le parti travailliste en tête pour la première fois depuis 2017.

Beaucoup envisagent de voter contre les projets du gouvernement d’augmenter les cotisations à l’assurance nationale (NIC) pour payer les soins sociaux et une proposition de suspendre temporairement le triple verrouillage des augmentations des pensions de l’État.

Un député a déclaré au Sunday Express : « J’ai l’impression de m’être réveillé dans une république socialiste. Ce sont des trucs d’Alice au pays des merveilles.

Une troisième rébellion demain pourrait survenir dans un débat sur l’opportunité de poursuivre la ligne ferroviaire HS2, qui, selon les critiques, coûtera aux contribuables jusqu’à 200 milliards de livres sterling.

Pour aggraver les choses, l’augmentation de 1,25% des NIC s’accompagne d’une autre augmentation de 5% de la taxe d’habitation, à la fois pour payer les soins sociaux. La fureur des députés d’arrière-ban des sièges historiquement travaillistes remportés par les députés conservateurs a été alimentée par une nouvelle analyse de la TaxPayers’ Alliance (TPA), qui montre que la “taxe Boris” frappera le plus durement leurs électeurs.

Selon la TPA, après la hausse des impôts, les NIC représenteront 6,64 % des revenus dans les East Midlands, 6,44 % dans les West Midlands et 6,43 % dans le Nord-Est. Cela se compare à une moyenne britannique de 6,09 %, le Sud-Est payant 5,88 %.

En plus de cela, on craint que l’abandon temporaire du triple verrou pour les retraites pour arrêter une augmentation de 8% cette année nuise le plus aux régions du mur rouge.

Le Nord-Est et le Nord-Ouest se classent parmi les deuxièmes niveaux les plus élevés de pauvreté des retraités.

L’ancienne ministre du Cabinet Esther McVey, qui a fondé le mouvement des cols bleus qui a balayé les zones RedWall, a déclaré: “L’augmentation des NIC signifie que les gens du Nord paieront plus cher de manière disproportionnée pour donner un avantage disproportionné au Sud – ce n’est pas mon idée de monter de niveau. .”

Sur le triple verrouillage, elle a ajouté: “La politique est une question de confiance et je pense que quiconque pense qu’il n’y aura aucune conséquence à rompre si facilement ces promesses électorales se trompera.”

Le député du nord-ouest du Leicestershire, Andrew Bridgen, a déclaré: “Il est difficile pour le gouvernement de justifier la poursuite du HS2 lorsqu’il augmente les impôts et rompt nos promesses de manifeste à ce sujet et sur les retraites.”

Caroline Abrahams, directrice de la charité chez Age UK, a averti : « La suspension du triple verrouillage, ainsi que la fin de l’augmentation du crédit universel, signifie que les zones comptant un nombre important de personnes vivant à faible revenu subiront un coup financier. »

Une porte-parole du gouvernement a déclaré: “Les revenus générés par les modifications fiscales annoncées mardi réformeront la protection sociale des adultes dans tout le Royaume-Uni.

“Pour la première fois, nous avons imposé une limite au montant que les gens dépenseront pour les soins au cours de leur vie en Angleterre et avons considérablement augmenté le soutien de l’État.”