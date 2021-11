Guerre civile conservatrice : le leadership de Boris Johnson mis en doute après la dispute avec Owen Paterson | Politique | Nouvelles

Le Premier ministre a été contraint à un revirement humiliant jeudi sur les plans visant à empêcher la suspension immédiate de l’ancien ministre du Cabinet pour violation présumée des règles de lobbying en lançant une révision de l’ensemble du système disciplinaire. M. Paterson a démissionné quelques heures plus tard, déclarant qu’il voulait quitter le « monde cruel de la politique ».

Mais la série d’événements ridicules a incité les conservateurs supérieurs à remettre en question le jugement de M. Johnson, tandis que le whip en chef Mark Spencer fait également face à des pressions pour démissionner.

S’adressant au Telegraph, des initiés conservateurs ont décrit la dispute comme une « erreur de jugement catastrophique » et une « tempête de merde ».

Et un ministre du cabinet a déclaré au Times que cela avait été un « désastre absolu ».

Un allié de M. Spencer a déclaré que Downing Street l’utilisait dans le but de rejeter la faute sur le Premier ministre.

Ils ont déclaré au Times : « Le chef [whip] ne fait que ce qui lui est ordonné.

Un autre n ° 10 de marque « sans épines ».

M. Paterson a annoncé sa démission après que le contrecoup ait forcé M. Johnson à abandonner un plan visant à empêcher la suspension immédiate du conservateur en créant un nouveau comité chargé de réviser l’ensemble du processus de normalisation et d’examiner le cas de l’ancien ministre du Cabinet.

La décision controversée a été soutenue par près de 250 députés conservateurs mercredi, bien qu’il y ait eu une rébellion importante.

« Cela ne doit plus se reproduire. »

M. Johnson fait maintenant face à la perspective d’une élection partielle dans le North Shropshire qui sera dominée par des allégations de sordides après la démission de M. Paterson.

M. Paterson a été suspendu après avoir fait pression à plusieurs reprises sur les ministres et les responsables de deux entreprises en lui payant plus de 100 000 £ par an.

Il a toujours clamé son innocence mais a déclaré qu’il démissionnait car « je ne suis pas en mesure de blanchir mon nom dans le système actuel ».

Il a également déclaré qu’il voulait épargner davantage de souffrances à sa famille après que sa femme se soit suicidée en 2020.

M. Johnson a déclaré qu’il était « très triste » que M. Paterson se retire après une « carrière distinguée ».