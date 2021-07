Priti Patel dit que prendre le genou est une “politique des gestes”

L’Angleterre a eu le chagrin lors de la finale de l’Euro 2020 après avoir perdu contre l’Italie aux tirs au but au stade de Wembley hier soir, Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka ayant tous raté leurs tirs au but. Mais leurs pages de médias sociaux ont rapidement été inondées de commentaires racistes, conduisant le Premier ministre Boris Johnson, le prince William et la Football Association (FA) à condamner le “comportement dégoûtant”. Une peinture murale honorant l’attaquant de Manchester United Rashford, à la suite de sa campagne pour nourrir les écoliers, a été vandalisée avec des graffitis dans la ville.

Le gouvernement avait été accusé d’avoir été trop lent à réagir lorsqu’il a critiqué les huées de l’équipe nationale pour avoir pris le genou contre le racisme dans le tournoi.

Initialement, Downing Street n’a pas condamné ceux qui avaient hué les joueurs anglais, les exhortant seulement à être “respectueux” dans des commentaires le 7 juin.

Puis, quatre jours plus tard, le 11 juin, un porte-parole du numéro 10 a intensifié la réponse du gouvernement pour dire que le Premier ministre voulait que les fans “les encouragent, pas les huer”.

La semaine suivante, Mme Patel a pris ses distances par rapport à la condamnation des fans hués, insistant sur le fait qu’il s’agissait d’un “choix pour eux”, car elle critiquait le fait de prendre le genou comme “politique gestuelle”.

Priti Patel a reçu un énorme avertissement de la baronne Sayeeda Warsi (Image: GETTY)

Priti Patel a déclaré qu’elle était ” dégoûtée ” par les abus racistes ” ignobles ” auxquels les joueurs ont été soumis (Image: @pritipatel / Twitter)

La ministre de l’Intérieur s’est adressée à Twitter pour dire qu’elle était “dégoûtée” par les “vils” abus racistes auxquels les joueurs ont été soumis à la suite de la défaite finale de l’Euro 2020.

Elle a écrit: “Je suis dégoûtée que les joueurs de @England qui ont tant donné pour notre pays cet été aient été soumis à d’ignobles abus racistes sur les réseaux sociaux.

“Cela n’a pas sa place dans notre pays et je soutiens la police pour demander des comptes aux responsables.”​

Mais en réponse à ce tweet, l’ancienne coprésidente du Parti conservateur, la baronne Sayeeda Warsi, a écrit : “Priti – nous, en tant que gouvernement, en tant que @Conservateurs, devons réfléchir à notre rôle dans l’alimentation de cette culture dans notre pays.

La baronne Sayeeda Warsi a envoyé une réponse sévère à Priti Patel (Image: @SayeedaWarsi / Twitter)

“Si nous ‘sifflons’ et que ‘le chien’ réagit, nous ne pouvons pas être choqués s’il aboie et mord.

“Il est temps d’arrêter les guerres culturelles qui alimentent la division.

“Les sifflets pour chiens gagnent des voix mais détruisent les nations.”

Les commentaires de la baronne Warsi envers Mme Patel ont été largement salués par plusieurs personnes sur la plate-forme de médias sociaux.

Boris Johnson a déclaré que “cette équipe d’Angleterre mérite d’être saluée en tant que héros, et non d’abus racistes sur les réseaux sociaux” (Image: GETTY)

Une personne a écrit: “Bien dit! Il était temps que les conservateurs commencent à appeler le gouvernement et la bonne direction qu’il prend pour le pays.

« Merci d’avoir mis votre tête au-dessus du parapet. Veuillez rallier vos collègues à faire de même. »

Un deuxième utilisateur de Twitter a commenté : “Un tweet très courageux et honnête d’un conservateur. Unique et digne de respect.”

Une troisième personne a ajouté : « Merci pour votre courage en disant cela.

“J’espère qu’il y a d’autres membres modérés, justes et honorables de votre parti qui se dresseront contre ce spectacle d’horreur.”

Priti Patel est députée de Witham dans l’Essex depuis 2010 (Image: EXPRESS)

Les abus racistes dirigés contre les joueurs anglais Rashford, Sancho et Saka ont été largement condamnés par plusieurs personnalités de premier plan.

Le Premier ministre Johnson a déclaré: “Cette équipe d’Angleterre mérite d’être saluée en tant que héros, et non d’être victime d’abus racistes sur les réseaux sociaux.

“Les responsables de ces abus effroyables devraient avoir honte d’eux-mêmes.”

Le prince William, qui a regardé le match à Wembley avec son fils Prince George et son épouse Kate, duchesse de Cambridge, a visité le vestiaire anglais après leur défaite déchirante.

Dans un tweet écrit personnellement par William et signé avec son “W” initial, il a déclaré: “Je suis écœuré par les abus racistes visant les joueurs anglais après le match d’hier soir.

“Il est totalement inacceptable que des joueurs doivent endurer ce comportement odieux.

“Cela doit cesser maintenant et toutes les personnes impliquées doivent être tenues pour responsables. W”.

Lors d’une conférence de presse lundi, le sélectionneur anglais Gareth Southgate a déclaré : “Ce n’est tout simplement pas ce que nous défendons.

“Nous avons été un phare en rassemblant les gens, en permettant aux gens de s’identifier à l’équipe nationale, et l’équipe nationale représente tout le monde et donc cette unité doit continuer.

“Nous avons montré le pouvoir de notre pays lorsqu’il s’unit et qu’il a cette énergie et cette positivité ensemble.”