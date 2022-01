Après que le président de la Commission européenne a qualifié l’énergie nucléaire de durable, le correspondant de Focus Online, Ulrich Reitz, a qualifié cette décision de « gifle » pour le gouvernement allemand. Il a déclaré : « Les Verts rejettent fermement la classification du nucléaire et du gaz comme verts et durables. » Ce n’est pas étonnant : la décision pertinente de la Commission européenne est plus qu’une gifle pour les antinucléaires et pro-énergie partie de transition – une douloureuse leçon de realpolitik. »

Des tensions ont éclaté entre la Commission et l’Allemagne sur le projet de la première d’établir une liste de taxonomie.

Dans le cadre de cette liste proposée, l’argent sera canalisé vers les nouvelles technologies dans le but de décarboniser l’économie du bloc.

La France et la Pologne ont fait pression pour que l’énergie nucléaire soit placée sur la liste en raison de leur dépendance à l’égard de cette ressource, que l’Allemagne a progressivement supprimée.

M. Reitz a également souligné les frictions entre la position de l’Allemagne contre l’énergie nucléaire et celle de la France.

Il a ajouté : « Non seulement le président de la Commission à Bruxelles le voit ainsi.

« Le président français Emmanuel Macron est de cet avis depuis longtemps, tout comme le gouvernement polonais.

« Paris et Varsovie, cependant, sont les deux partenaires les plus importants de l’Allemagne en Europe.

« Ce fait mène directement à l’essence de la realpolitik.

JUST IN: Brexit LIVE: L’argent afflue au Royaume-Uni alors que City se porte « très bien »

Rasmus Andresen, un eurodéputé vert allemand a déclaré : « La proposition de la présidente de la Commission Ursula von der Leyen est un pas en arrière.

« Sa crédibilité sur la politique climatique a subi des fissures importantes.

« Le gaz nucléaire et fossile ne sont pas durables.

« Il existe des alternatives plus réalistes et meilleures pour rendre l’Europe climatiquement neutre.

« La proposition de Von der Leyen crée de mauvaises incitations pour les investisseurs. »

Reportage supplémentaire de Monika Pallenberg.