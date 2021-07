Guerre civile travailliste: Starmer purge des centaines de Corbynistas «toxiques» alors que les lignes de bataille sont tracées | Politique | Nouvelles

in

Mardi, le Comité exécutif national du Labour a décidé d’interdire quatre factions lors d’une réunion tenue sur Zoom. ‘Résister’, ‘Travail contre la chasse aux sorcières’, ‘Travail en exil’ et le groupe marxiste autoproclamé ‘Appel socialiste’ ont été interdits pour avoir promu une “culture toxique” au sein du Parti travailliste.

“Résister” et “Labour Against the Witchhunt” ont tous deux été accusés d’antisémitisme. Cependant, les deux groupes affirment que ces allégations sont motivées par des considérations politiques.

La décision du NEC a été considérée comme une victoire significative par beaucoup à Southside.

La suppression de « l’appel socialiste » a été présentée par beaucoup comme une victoire historique du chef du bureau du chef de l’opposition contre l’entrisme de gauche. Certains l’ont même comparé à la victoire de Neil Kinnock dans les années 1980 contre des militants militants.

De même, « Labour in Exile » avait activement accueilli et enrôlé dans ses rangs des membres expulsés et suspendus du Parti travailliste.

Les initiés suggèrent que les interdictions ont même été adoptées à des majorités décisives.

Le vote le plus restreint aurait été celui sur l’opportunité d’interdire «l’appel socialiste», mais celui-ci a tout de même été adopté par 20 voix contre 12.

Un porte-parole du Jewish Labour Movement a déclaré : « Nous nous félicitons de cette décision et du signal politique fort qu’elle envoie : l’appartenance à ces groupes est incompatible avec les valeurs du Labour et sa volonté de lutter contre l’antisémitisme dans notre parti.

Hier, l’ancien dirigeant Jeremy Corbyn s’est adressé à Twitter pour déclarer : « Les propositions d’aujourd’hui au NEC travailliste sont source de division et font peser la menace de nouvelles attaques sur la démocratie des partis.

Sabrina Miller de Guido Fawkes s’est entretenue avec certains des militants à l’extérieur du QG travailliste, y compris le frère de l’ancien leader, Piers Corbyn.

Piers Corbyn a nié que lui ou son frère étaient antisémites.

Mais d’autres manifestants brandissaient des banderoles s’opposant à l’IHRA, à l’Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste, et un autre a même déclaré que « le lobby israélien a payé des gens » pour fabriquer des allégations d’antisémitisme au sein du Parti travailliste.

Un militant a déclaré à Miller : « Dans un parti d’un demi-million, vous aurez probablement statistiquement quelques pédophiles. Diriez-vous qu’il est envahi par eux ? Bien sûr que non. Bien sûr, il y aura un ou deux antisémites. Je pense qu’ils ont trouvé deux négationnistes. On s’en fout?”

Le NEC a également accepté d’établir un nouveau groupe d’experts pour évaluer en interne si d’autres groupes marginaux devraient être interdits à l’avenir.