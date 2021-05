Guerre de Chine: Pékin menace l’Australie de «frappes à longue portée» si elles aident Taiwan | Monde | Nouvelles

L’Australie envisage de déployer une force importante dans la mer de Chine méridionale pour dissuader et mettre un terme à tout conflit entre Taiwan et la Chine. Rédaction d’un article d’opinion pour le porte-parole de l’APL The Global Times, le rédacteur en chef Hu Xijin suggère que la Chine prépare des plans de frappes militaires contre l’Australie.

“Je suggère que la Chine fasse un plan pour imposer des sanctions de représailles contre l’Australie une fois qu’elle interfère militairement dans la situation trans-détroit”, a écrit M. Hu.

“Le plan devrait inclure des frappes à longue portée sur les installations militaires et les installations clés pertinentes sur le sol australien s’il envoie vraiment ses troupes dans les zones offshore de la Chine et combat contre l’APL (Armée populaire de libération).”

Aujourd’hui, le sénateur australien Jim Molan a proposé que l’Australie soit en mesure de dissuader la Chine en déployant «des forces importantes dans la région».

Les tensions entre Pékin et Canberra se sont intensifiées au cours de l’année écoulée, la Chine ayant introduit près de 20 milliards de dollars de droits de douane ainsi que des interdictions d’exporter contre l’Australie.

Il y a quelques semaines, Michael Pezzullo, secrétaire australien des Affaires intérieures, a reconnu que les tensions avaient encore augmenté, déclarant que les «tambours de guerre» devenaient de plus en plus forts.

M. Hu a continué à dire que Pékin devrait envoyer un message fort «pour dissuader les forces extrêmes de l’Australie» de «commettre des actions irresponsables».

Il a ajouté que si l’Australie devait s’associer à l’armée américaine, cela provoquerait des «catastrophes».

Les commentaires de M. Hu interviennent peu de temps après la conclusion d’un exercice militaire conjoint entre la Chine et l’Indonésie.

LIRE LA SUITE: L’Australie en crise alors que le pire fléau de rats de l’histoire ravage les cultures sauvages

Les deux pays d’Asie du Sud-Est ont organisé une série de jeux de guerre comprenant des manœuvres de formation d’attaque, des opérations de recherche et de sauvetage et des exercices de communication près de Jakarta.

L’exercice militaire le plus récent marque une amélioration des relations entre les nations qui se sont améliorées ces dernières semaines après que Pékin a proposé d’aider à récupérer les corps des marins indonésiens décédés après le naufrage de leur sous-marin le 21 avril.

La Chine exerce sa domination sur la région depuis des années, car elle revendique plus de 90% de la mer de Chine méridionale comme son propre territoire.

S’exprimant sur le moment où la Chine pourrait envahir Taiwan, le sénateur Molan a déclaré: «On craint que cela se produise le plus tôt possible.

«Par exemple, je dis qu’un tel scénario est certainement possible car tout le monde est armé.

«Je dis que c’est probablement parce que non seulement les gens sont armés, mais certaines parties, en particulier la Chine, ont été très agressives et s’arment encore plus.»