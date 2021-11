Guerre de la poissonnerie Tooting: Fury éclate dans la rangée Fish World contre Universe World | Royaume-Uni | Nouvelles

Nick Ferrari indigné par les grèves nocturnes des chauffeurs de métro à Londres

Deux magasins de Tooting High Street à Londres, Fish Universe et Fish World, semblent presque impossibles à distinguer de l’extérieur – mais seulement depuis le mois dernier, lorsque Fish World aurait « copié » complètement la marque de Fish Universe.

Fish Universe est sur Mitcham Road depuis 2014. À côté, il y avait Meat Wize. Mais en octobre, Meat Wize a changé son nom en Fish World et a remplacé son signe rouge et noir par un signe bleu et blanc, tout comme celui de Fish Universe.

Le propriétaire de Fish Universe, Rafa Kashefi, 34 ans, a déclaré: « Nous avions l’habitude de dire » Salut « et » Comment allez-vous » tous les jours au cours des trois dernières années, puis un jour, ils le font.

« Ils nous ont tout volé.

« Ils ont volé l’enseigne de la boutique, l’agencement, le nom, même l’uniforme ! »

La guerre a éclaté entre Fish Universe et Fish World à Tooting (Image: BPM)

Il a ajouté : « Nous sommes une entreprise familiale qui a travaillé dur pour notre réputation.

« Pour eux, venir et faire cela est une insulte.

« Ils ne sont pas sur Google, lorsque vous recherchez leur nom, nous venons en premier. »

L’un des clients de Fish Universe s’est déjà rendu à Fish World pour poser des questions sur leur changement de marque, a expliqué M. Kashefi, et on leur a dit « ce n’est pas leurs affaires ».

En attendant, il ne les aborde pas « parce qu’il ne sert à rien d’essayer de raisonner une personne qui fait ça ».

Rafa Kashefi a accusé Fish World d’avoir « volé » l’image de marque de Fish Universe (Image: BPM)

Le propriétaire de Fish World, Manan, a déclaré à MyLondon : « Les gens me copient, je ne copie personne.

« Nos magasins sont complètement différents. Nous avons récemment ajouté ce nouveau morceau de poisson, mais nous vendons de la viande, ils ne vendent pas de viande.

« Nous vendons d’autres produits qu’ils ne vendent pas. Nous vendons du poisson d’Afrique et des Caraïbes qu’ils ne vendent pas. »

Dire qu’il est poissonnier depuis 20 ans, il a surnommé son empire du poisson plus grand et a accusé son voisin d’être jaloux.

À l’intérieur, les deux poissonneries – Fish World à gauche, Fish Universe à droite – se ressemblent également beaucoup (Image: BPM)

M. Kashefi de Fish Universe, affirmant que même le conseil est confus par les similitudes de leurs panneaux, a reçu une amende pour déversement de mouches après que certains articles aient été laissés sur la route à l’extérieur d’une ruelle menant aux deux magasins.

Les images de vidéosurveillance qui lui ont été envoyées par le conseil ont cependant montré que l’amende était pour Fish World.

Déçu par le manque de soutien du conseil d’arrondissement de Wandsworth, M. Kashefi a déclaré : « Quand je dois payer mon tarif professionnel, ils me contactent.

« Quand ils veulent m’accuser à tort de déversement de mouches, ils entrent en contact.

Message de Fish Universe pour les clients suite à la dispute avec le voisin Fish World (Image: BPM)

« Mais quand je demande au conseil de m’aider avec quelqu’un qui vole notre marque, ils ne veulent pas aider.

« En tant que personne qui paie beaucoup d’argent en taux d’affaires, c’est très frustrant. »

Le conseil d’arrondissement de Wandsworth a déclaré : « Le commerçant lésé doit demander son propre avis juridique à ce sujet.

Fish Universe a déclaré qu’ils avaient maintenant changé leur uniforme bleu « signature » en un rouge dans le but de se démarquer de leur nouveau concurrent.

Il a également mis un avis sur sa porte disant: « Fish Universe n’est pas associé à Fish World et ne fait pas la promotion, n’approuve ni ne soutient cette boutique.

« Nous sommes des poissonniers hautement qualifiés, et nous sommes passionnés par le poisson et l’environnement.

« Nous sommes restés fidèles à nos valeurs fondamentales, en veillant à ce que chaque produit que nous vendons soit de la plus fraîche et de la meilleure qualité disponible.

« Fish Universe n’est pas responsable des pertes résultant de l’utilisation d’un produit ou d’un service Fish World. »