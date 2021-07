Les tensions à propos de Taïwan ont continué d’augmenter alors que Pékin redouble d’efforts envers l’État insulaire. Ces derniers mois ont vu une montée en puissance de la rhétorique militante et des incursions continues de l’espace aérien de Taïwan par des avions de combat chinois. Pas plus tard que la semaine dernière, Pékin a menacé le Japon d’une réponse nucléaire et d’une guerre à grande échelle s’il intervenait à Taïwan.

Le comportement belliqueux de la Chine fait craindre à de nombreux experts qu’une guerre contre Taïwan soit désormais inévitable.

Cependant, un critique australien de premier plan de la Chine craint que les États-Unis ne reculent devant la confrontation militaire et permettent à Pékin de récupérer son prix.

Le sénateur libéral Jim Dolan a déclaré à Sky News Australia que les États-Unis avaient des doutes sur leur capacité à protéger Taïwan d’une attaque chinoise, ayant perdu la plupart de leurs récents wargames à cause d’un tel scénario.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était convaincu qu’il y aurait une guerre à grande échelle dans l’Indo-Pacifique dirigée par la Chine, M. Molan a répondu : “C’est possible parce que tout le monde est armé.

“C’est probable et de plus en plus probable parce qu’il se passe tellement de choses, mais ce n’est pas inévitable.

“Ma crainte est qu’une guerre entre la Chine et les États-Unis puisse se produire et que nous soyons pris dans des dommages collatéraux ou encore plus effrayants pour les États-Unis – parce qu’ils n’ont pas gagné de jeu de guerre au cours des deux dernières années sur un scénario de Taiwan – est-ce que ils ne s’engagent pas et Taïwan tombe.

“C’est le gros problème.”

On craint de plus en plus que la Chine ait acquis un avantage militaire sur l’armée américaine ces dernières années, ce qui pourrait l’encourager à lancer une attaque le plus tôt possible.

En mars, le chef sortant du commandement indo-pacifique de l’armée américaine, l’amiral Philip Davidson, a averti les sénateurs que Pékin pourrait essayer de contrôler Taïwan par la force d’ici 2027.

Il a déclaré à la commission sénatoriale des forces armées : « Nous accumulons des risques qui pourraient encourager la Chine à modifier unilatéralement le statu quo avant que nos forces ne soient en mesure de fournir une réponse efficace. »