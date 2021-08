Guerre de Taïwan : l’invasion de la Chine serait à une échelle « ultra-méga » et défierait la « compréhension humaine » | Monde | Nouvelles

in

L’ampleur et la violence d’un assaut chinois contre l’État insulaire défieraient la “compréhension humaine” et seraient “ultra-méga”, selon Ian Easton, analyste au Project 2049 Institute basé en Virginie. Pékin est déterminé à réunir Taïwan avec le continent et a clairement indiqué qu’il était prêt à le faire par la force si nécessaire. Dans un discours à l’occasion du 100e anniversaire du Parti communiste, le président Xi Jinping a réaffirmé sa position envers Taïwan dans un langage sans ambiguïté.

“Résoudre la question de Taiwan et réaliser la réunification complète de la patrie sont les tâches historiques indéfectibles du Parti communiste chinois et l’aspiration commune de tout le peuple chinois”, a-t-il déclaré.

“Tous les fils et filles de Chine, y compris les compatriotes des deux côtés du détroit de Taïwan, doivent travailler ensemble et avancer dans la solidarité, en brisant résolument tout complot d'”indépendance de Taïwan”.

Pour avoir une chance de reprendre l’île lors d’un assaut militaire, l’Armée populaire de libération devrait s’emparer intact d’au moins un des ports de Taïwan, affirme M. Easton dans sa nouvelle étude.

Cela nécessiterait un débarquement amphibie sur l’une des 14 plages de l’île propice à une telle opération.

Cependant, l’armée taïwanaise a la capacité de transformer chacun d’eux en une zone de mise à mort brutale.

M. Easton soutient que Taïwan pourrait mobiliser une force de défense d’au moins 450 000 soldats en cas d’invasion chinoise.

De plus, toutes les parties possèdent des missiles à longue portée et à guidage de précision “capables de briser des navires ouverts et de dévaster des cibles terrestres avec précision à des centaines de kilomètres de distance”, a déclaré M. Easton.

Il a ajouté: “Personne ne sait vraiment à quoi ressemble un tel combat parce que cela ne s’est jamais produit auparavant.”