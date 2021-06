Guerre des formats de carte mémoire : SD Express ou CFexpress, qui va gagner ? | La technologie

Tout indique qu’une guerre des formats de cartes mémoire va bientôt commencer : le nouveau standard SD Express arrive face à l’actuel CFexpress, qui va gagner ?

Lexar, l’une des principales marques de cartes mémoire et de solutions de stockage, a annoncé qu’elle élargissait sa gamme de cartes mémoire avec le nouveau format SD Express. Cette norme, qui promet de tripler les vitesses des cartes UHS-II actuelles, résistera aux cartes CFexpress, donc tout indique une nouvelle guerre de format de carte mémoire est sur le point de commencer.

La norme SD Express est développée par la SD Association et a été introduite en 2018 avec la promesse d’offrir Cartes SD beaucoup plus rapides grâce à l’incorporation de l’interface PCIe et NVMe, typique des disques SSD.

Les nouvelles cartes Lexar utiliseront la norme SD Express 8.0 annoncé en mai 2020 pour étendre la norme initiale SD Express 7.0 2018. Comme la société l’a annoncé, ils tireront parti de la spécification PCIe 4.0 et offriront des vitesses de transfert jusqu’à 3 fois plus rapides que les cartes SD UHS-II actuellement disponibles.

Si vous achetez habituellement un téléphone portable pour son appareil photo, nous avons compilé les smartphones de l’année dernière qui prennent les meilleures photos. Aucun d’entre eux ne vous laissera tomber.

Plus précisément, les cartes Lexar SD Express comprendront des vitesses allant jusqu’à 824 Mo/s en lecture et jusqu’à 410 Mo/s en écriture, et un taux de transfert de données de près de 4 Go/s. Ils seront disponibles en différentes tailles avec un maximum de 512 Go de stockage et arriveront sur le marché à partir de 2022, avec la variante microSD Express équivalente pour les appareils plus petits qui atteindront un maximum de 256 Go.

L’arrivée de la nouvelle norme déclenchera une guerre des formats de carte mémoire. Aujourd’hui, les caméras les plus avancées utilisent Les cartes CFexpress, qui se distinguent par leur grande vitesse lors des transferts de données.

Cela fera bientôt 90 ans depuis l’une des photographies les plus célèbres de l’histoire. On vous raconte quelques secrets et curiosités du Déjeuner sur un gratte-ciel.

La norme CFexpress a été développée par l’organisation Compact Flash et utilise la spécification PCIe 3.0. Les deux formats diffèrent par leur conception physique et par le nombre de voies PCIe offertes par les différentes cartes. Pour le moment, nous ne connaissons pas le prix que les SD Express auront lorsqu’ils arriveront sur le marché, mais tout indique qu’ils seront moins chers.

Il ne reste plus qu’à attendre de savoir quels appareils photo et autres appareils adopteront le nouveau format SD Express et lesquels sortiront vainqueurs. Cependant, il est également possible que les deux normes coexistent, par exemple, adopter SD Express dans les caméras de niveau amateur et réserver CFexpress pour les caméras professionnelles.