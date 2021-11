Guerre des prix pour le MacBook Air avec puce M1 : la Fnac et Amazon l’ont très bon marché pour une durée limitée | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Le nouveau MacBook Air avec puce M1 et écran 13,3 pouces, l’un des plus rapides jamais créés, est désormais en vente dans plusieurs magasins pour vous permettre d’économiser.

C’est l’un des ordinateurs portables les plus recherchés au monde et l’équipement qui a changé le format de l’ultra-léger pendant des années. Les MacBook Air avec puce M1 C’est un achat intelligent pour sa vitesse et sa stabilité, mais s’il est également réduit, c’est encore mieux.

Vous pouvez désormais devancer les achats de Noël, voire le Black Friday, avec ces offres apparues sur la FNAC et Amazon.

A la FNAC, vous pouvez déjà l’obtenir MacBook Air avec puce M1 et stockage SSD de 256 Go pour 969 euros. Il a des frais de livraison, mais vous pouvez le récupérer gratuitement dans l’un de ses magasins.

MacBook Air avec puce M1 en FNAC

Mais c’est qu’Amazon a été rapide et a réagi au prix de la FNAC lors de cette semaine de remises. C’est comme ca, tu peux aussi l’avoir pour 969 euros sur Amazon.

L’avantage de l’acheter sur Amazon est qu’en plus de l’avoir disponible en argent, gris sidéral et or, les frais de port sont gratuits. Et si vous êtes membre Prime, ils vous le livreront le lendemain.

Ce MacBook Air est le modèle de base d’Apple. Avec une Écran de 13,3 pouces, 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go, plus deux ports USB-C avec Thunderbolt. Mais son puce M1 qui combine CPU et GPU est en avance sur ses concurrents.

Cet ordinateur portable est parfait pour tous ceux qui recherchent un ordinateur léger (il ne pèse que 1,29 kg.) Et est également facile à utiliser. Il ne fait pas de bruit, ne chauffe pas et s’accompagne d’années de mises à jour logicielles et de sécurité.

Dans cette analyse, vous pouvez voir à quel point cet équipement fonctionne et pourquoi il est redevenu l’un des ordinateurs portables Apple les plus vendus.

Une grande partie de la faute de son succès est le prix, qui maintenant reste à 969 euros à la FNAC et sur Amazon.

