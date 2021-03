Guerre des vaccins dans l’Union européenne: Iain Duncan Smith prédit que Bruxelles tentera de punir le Royaume-Uni | Politique | Nouvelles

Sir Iain Duncan Smith a déclaré que l’UE « a cligné des yeux en premier » dans sa menace de guerre vaccinale avec le Royaume-Uni. S’adressant à Julia Hartley-Brewer sur talkRADIO, l’ancien chef du parti conservateur a également averti que l’UE « nous reviendra encore et encore » dans sa tentative de punir le Royaume-Uni à cause des vaccins. Il a déclaré que la Commission européenne, dirigée par Ursula von der Leyen, était sous le feu des dirigeants des États membres et qu’elle « essayait de choisir un bouc émissaire et cette fois c’était le Royaume-Uni ».

Cela intervient alors que les dirigeants de l’UE sont revenus hier sur les menaces d’interdire les exportations de vaccins vers le Royaume-Uni.

Lors d’un sommet jeudi, les dirigeants de l’Union européenne ont cessé d’interdire les exportations de vaccins après une longue dispute avec le fabricant anglo-suédois AstraZeneca.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson avait précédemment averti que les «blocus» n’étaient pas «sensés».

Julia Hartley-Brewer a pressé Sir Iain sur les retombées de la dispute avec Bruxelles.

JUST IN: La France prévient qu’elle ne sera pas « soumise à un chantage » pour envoyer des coups au Royaume-Uni

Elle a demandé: « L’Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique ont vu du sens, semble-t-il, lors de cette réunion des dirigeants européens d’hier, qui se poursuit aujourd’hui.

«Ils ont essentiellement exhorté l’UE à renoncer à cette menace d’interdire les exportations de vaccins.

«La France, l’Italie et l’Espagne ont toutes demandé à l’UE de soutenir Ursula von der Leyen à ce sujet.

« Pensez-vous que nous ne verrons pas maintenant une guerre des vaccins à part entière? Ont-ils juste vu du sens? Avons-nous pris du recul après une guerre des vaccins?

Il a poursuivi: «Je pense que le problème que nous avons ici, c’est que, après avoir pris du recul maintenant, l’UE nous reviendra encore et encore.

«Ils se déchaînent parce qu’ils ne parviennent pas à obtenir des contrats appropriés avec ces entreprises et à les obtenir suffisamment tôt pour avoir un approvisionnement adéquat.

«Ils blâment maintenant tout le monde pour cela.

«J’ai vu qu’ils avaient attaqué une usine d’AstraZeneca sous les ordres de l’UE il y a deux jours en Italie, affirmant qu’ils stockaient des millions de vaccins à destination du Royaume-Uni.

« Mais il s’est avéré que la plupart allaient vers l’UE et ceux qui ne l’étaient pas allaient dans le tiers monde. Ils ont donc dû revenir en arrière.

« Il s’agit davantage de la Commission dans le désordre, sous le feu des gouvernements nationaux et essayant de choisir un bouc émissaire qui est le Royaume-Uni. Ils doivent se calmer. »